Футболист сборной России Алексей Миранчук призвал своих молодых коллег уезжать из страны-агрессорки и переходить в европейские клубы. Полузащитник американской "Атланты" отметил, что представители РФ неправильно себя оценивают, возвышая свой уровень на словах.

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Об этом Миранчук заявил в интервью порталу Sport24. 28-летний воспитанник московского "Локомотива" добавил, что российские футболисты и близко не соответствуют уровню грандов европейских чемпионатов, а также зарплат, которые они получают в национальном первенстве.

"Мы привыкли, что если мы играем в российских клубах, то хотим уходить только в иностранные топ-клубы. И ждем предложений от грандов. Но таких игроков как мы, в Европе много. Конкуренция очень большая. И если хочешь уходить, то не надо ждать "Ювентусов" и "Миланов". Это мы думаем, что мы самые лучшие. Но это не так. Таких как мы, много. Если ты хочешь уехать, то не держи в голове, что за тобой должен прийти какой-то гранд", – сказал Миранчук.

Отметим, что россиянин устроил демарш в чемпионате США после того, как его клуб отказался размещать флаг страны-агрессорки в материалах к матчам.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность в том, что представителей РФ вернут в международные турниры через два года после окончания войны в Украине.

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