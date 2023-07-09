Сегодня, друзья, в центре вашего внимания заслуженный мастер спорта, один из лучших полузащитников в истории украинского футбола, пятикратный чемпион бывшего СССР, семикратный обладатель Кубка страны, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Олимпиады-1976 в Монреале Леонид Буряк. 612 только официальных матчей сыграл он в чемпионатах СССР, розыгрышах Кубка огромной страны, национальной сборной, европейских кубковых турнирах…

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С Леонидом Буряком я знаком около 46 лет. Мне кажется, многое знаю о нем, и хочу, чтобы и вы знали, особенно поклонники футбола нынешнего поколения, которые не видели игру этого Мастера.

- Леонид, начну с твоего футбольного детства. Где начал познавать азы этой игры, которую ты полюбил на всю жизнь?

- Детство для меня – одно из самых светлых, волнующих воспоминаний. Лузановским баталиям я многим обязан. Тогда я, конечно, не понимал, какую роль в моей судьбе сыграют эти матчи на песке. Позже уже узнал, что именно на пляжах начинается спортивный путь многих тысяч футболистов Бразилии. Я бывал на знаменитом пляже Копакабана, где с одной стороны вечно пенятся волны океана, с другой вытянулись фешенебельные виллы, отели, рестораны, а между ними бессчетное количество футбольных полей, на которых с рассвета и дотемна не прекращается футбольная жизнь.

Играть на песке – очень тяжело. Но песок хорошо укрепляет ноги, делает их сильными и выносливыми. Кто покоряет мяч на песке, тому на траве играть значительно легче. И именно на нем созревают многие футбольные таланты Бразилии, оттачивается их техника владения мячом. Мы же, конечно, в детстве ничего об этом не знали и играли на пляже, потому что другого поля у нас не было.

- Как относилась мама к вашему довольно раннему увлечению футболом?

- Моя мама, Мария Николаевна, футбол, мягко выражаясь, не любила. Чем он только не огорчал ее… Из-за него я пропадал из дому на долгие часы, футбол выматывал из меня все силы, и я был худым, как щепка. А какая мать может с этим смириться! Наконец, обувь!

Мы жили не в большом достатке. Покупка ботинок одному из трех детей – целое событие. Утром я их надеваю, мать радуется и гордится тем, что решила одну проблему, а вечером хватается за голову: стою я перед ней, опустив глаза, и печально смотрят на нее ободранные носки совсем новой обуви.

Нет, она не ругала меня. Но сколько в ее взгляде было укоризны! Я в такие минуты чувствовал себя, мягко говоря, неловко, но отказаться от футбола не мог.

Бутсы клал под подушку

- Вы рано остались без отца…

- Отец у меня был мягкий и добрый человек. Мы как-то возвращались домой вместе. Вдруг я увидел на лестнице брошенный кем-то дымящийся окурок и, пользуясь тем, что отец шел впереди, быстро нагнулся, схватил сигарету и затянулся.

Отец резко обернулся и застал меня на горячем. В тот же миг я получил подзатыльник. Не было сказано ни слова, да и удар-то был пустяковым. Однако с того дня я никогда больше не брал в руки сигарет, не знаю, что это такое – курение.

Отец мой, Иосиф Игнатьевич Буряк, пользовался в коллективе завода, где он работал, большим уважением. Он любил свое дело и выполнял его на совесть. Однажды на заводе случилась авария. Срочно вызвали отца. Он проработал всю ночь, стоя по пояс в холодной воде. И заболел воспалением легких. Но мне и в голову не приходило, что его жизни угрожает опасность. И вот его нет. А он ведь был так молод, всего 48…

Спорт он любил, особенно футбол. Знал о моем увлечении, но на эту тему мы почти не разговаривали. В отличие от некоторых других родителей он никогда не водил меня на стадион. Но как-то так получалось, что отец был в курсе всех моих спортивных дел.

Не помню точно когда, но однажды отец сделал мне ко дню рождения прекрасный подарок – настоящий футбольный мяч! Не какой-то там резиновый, а кожаный! Но оказалось, что меня ждало еще большее счастье: рядом с мячом отец поставил на стол и новенькие бутсы. На шипах!.. С твердыми носками!..

С ними я не мог расстаться. Клал их на ночь под подушку, так и спал. Даже в школу стал надевать. Шел по улице, и, словно к музыке, прислушивался к цоканью шипов по асфальту… Было неудобно, зато все видели – у меня настоящие бутсы!

Они служили мне долго-долго. Доносил, как говорится, до дыр. С мячом вышло похуже. Конечно же, я дал его в общее пользование соседским ребятам. В итоге стерся он быстро…

"Динамо" смело пошло на штурм вершины

- Леонид, мы поговорили о вашем футбольном детстве, которое дало вам путевку в большой футбол. Одна из комнат вашего уютного дома, в котором мы находимся, сейчас напоминает футбольный музей. Чего в нем только нет. Все ваши медали, среди которых и "бронза" Олимпиады-1976 в Монреале, копии Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА, много вымпелов, мячей, фото с автографами звезд мирового футбола… Особое, памятное событие в твоей футбольной жизни – два матча за Суперкубок УЕФА-1975 против "Баварии" в Мюнхене и Киеве – 1:0 и 2:0, и красавец-кубок в руках динамовских игроков. Много лет прошло после того блестящего триумфа. OBOZREVATEL не раз рассказывал о нем. А какими были отклики на тот успех у поклонников футбола?

- Вот альбом, в нем все вырезки из газет и журналов о том нашем успехе. Спасибо моему "архивариусу" – супруге Жаннуле. Мимо нее не прошла ни одна публикация в СМИ. Листай, знакомься – давай вместе это сделаем.

На нашу победу откликнулось множество людей, она была дорога всем.

"Победа моих земляков, динамовцев Киева, над знаменитой "Баварией" - большое событие в спортивной жизни – сказал знаменитый легкоатлет Валерий Борзов. – Желаю моим землякам большого футбольного счастья".

Заслуженный мастер спорта, олимпийский и мировой чемпион по хоккею Александр Якушев кратко заявил: "Более высокого класса в нашем футболе не показывала ни одна другая команда".

Железнодорожник, Герой Социалистического труда Кривонос сказал: "Жаль, что наши футболисты редко пользуются железнодорожным транспортом. А то железнодорожники Украины всегда бы зажигали для динамовцев Киева зеленый свет. Заслужили они это своими выступлениями на зеленых полях".

Пришла телеграмма из Будапешта от футболистов "Ференцвароша": "Помним базельский урок, финал Кубка Кубков, считаем себя причастными к высокой спортивной форме "Динамо". Поэтому вдвойне рады победе киевлян над "Баварией". Желаем в будущем году повторить Суперкубок".

Профессор Всехсвятский, Герой Социалистического труда, заведующий кафедрой астрономии Киевского государственного университета, дал такое определение событию: "На европейском футбольном горизонте появилась новая звезда – "Динамо". И особенно приятно, что эта звезда имеет киевскую прописку. Победа была наверняка самой желанной за всю историю нашего футбольного клуба. Горжусь таким выдающимся достижением наших ребят".

Дважды подряд стал "Черноморец" серебряным

Поиграл Буряк и за рубежом, провел три сезона в Финляндии в клубах "КТП-85" и "ВанПа". Завершив карьеру игрока, перешел на тренерскую работу. С 1991-го по 1993-й работал в США тренером Эвансвиллского университета (штат Индиана). Затем вернулся в Украину, возглавил "Ниву" (Тернополь) и помог команде остаться в высшей лиге. Под руководством Буряка одесский "Черноморец" дважды подряд (впервые в своей истории!) завоевал серебряные медали чемпионатов Украины 1993/1994 и 1994/1995. Самого наставника дважды подряд назвали лучшим тренером страны. Затем были сборная Украины, "Динамо", "Александрия".

"Звезда" имени Леонида Буряка

13 сентября 2015 года га Аллее футбольной славы "Черноморца", ведущей к стадиону в Одессе, было увековечено его имя – появилась "звезда" имени Леонида Буряка. Такая же "звезда" зажглась три года назад и в Киеве, на площади возле ТРЦ "Гулливер" в районе НСК "Олимпийский".

Позади восемь популярных турниров для 11-13-летних мальчишек, которые Леонид Буряк традиционно проводит в Одессе. Участники первых турниров уже выступают в украинских клубах различных лиг.

Друзья, уверен, некоторые эпизоды из футбольной жизни знаменитого полузащитника вызвали у вас интерес. 10 июля Леонид Иосифович Буряк отметит свое славное 70-летие. С чем мы его от всего сердца и поздравляем!