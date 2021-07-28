Моуриньо хочет купить футболиста сборной Украины в итальянский гранд

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет пригласить в команду нападающего сборной Украины Романа Яремчука. Сейчас наш соотечественник является игроком "Гента".

Как сообщает издание voetbalkrant.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, он сделал выбор в пользу Яремчука после того, как отпал вариант с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном. Последний с большой долей вероятности перейдет в леверкузенский "Байер".

Пока неизвестно, смогут ли римляне позволить себе трансфер украинца, поскольку "Гент" хочет заработать 25 миллионов евро на его продаже. Стоимость нападающего по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 17,5 миллионов евро.

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Яремчук отлично проявил себя в минувшем сезоне, забив 23 гола в 43 матчах за клуб во всех турнирах. Также на его счету 8 результативных передач.

На Евро-2020 Роман начинал все пять матчей сборной Украины в стартовом составе, отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что Яремчук согласился на переход в лиссабонскую "Бенфику".