'Москва детям не зашла': Воронин пожаловался Милевскому на жизнь в России

Экс-футболист сборной Украины по футболу, а ныне ассистент главного тренера московского "Динамо" Андрей Воронин рассказал о жизни своей семьи в российской столице. 42-летний одессит пообщался с бывшим динамовцем Киева и экс-партнером по национальной команде Артемом Милевским.

Разговор двух знаменитых украинских футболистов появился на YouTube-канале "Миля". Артем и Андрей поговорили под кальян и вино.

"Я почти девять месяцев жил в Москве сам, семью перевез позже. Но это было для меня очень важно, потому что тяжело находиться здесь одному. Особенно так долго.

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Сейчас все уже здесь. Раньше я почти все время проводил на базе. Хорошо, что в выходные друзья, слава богу, вытаскивали меня погулять, в ресторанчике посидеть, кальянчик покурить", – рассказал Воронин о времяпреповождении.

"Мои дети учатся в немецкой школе. Но Москва им особо не зашла: пробки, друзей нет, расстояния огромные. Так что малые ходят в школу, оттуда сразу – на тренировку, приезжают домой около восьми вечера", – поделился подробностями Андрей.

У Воронина – четверо детей: дочь Мария от первого брака, дочь София, сыновья Андрей и Даниэль – от второго. В московском "Динамо" он играл в 2010-2014 годах. С осени 2020 года является ассистентом главного "коуча". За сборную Украины в 2002-2012 гг. провел 74 матча, забив восемь мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Воронин хотел прийти в сборную Украины после Шевченко.