'Мишка-70, он же регбист': Леоненко жестко раскритиковал Мудрика за игру в сборной Украины

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко жестко жестко раскритиковал вингера сборной Украины Михаила Мудрика за матчи Лиги наций в октябре. Экс-нападающий отметил, что игрок лондонского "Челси" демонстрирует крайне низкий КПД и не умеет исполнять стандарты.

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Об этом Леоненко заявил в интервью порталу zbirna.com. Четырехкратный чемпион Украины также прохладно отреагировал на то, что Мудрик принес победу национальной команде в игре с Грузией, отметив, что футболист обязан отмечаться результативными действиями практически в каждой игре.

"Мишка-70, он же регбист, а теперь уже я его Мишка-угловой буду называть. Я вообще не понимаю, куда он бьет во время угловых? В матче с Чехией его можно отметить только в начале игры, когда он пробежал и отдал на Шапаренко, а тот с момента совершил немомент, а потом весь матч, наверное, думал об этом. Это единственное, что сделал Мишка-угловой. Он в каждом матче имеет разницу делать и из полумоментов голы забивать, если его считают звездой. А такого нет", – сказал Леоненко.

Напомним, накануне сборная Украины сыграла вничью с Чехией в четвертом туре Лиги наций. Как итог – "сине-желтые" занимают последнее место в группе, набрав четыре очка. В ноябре наши футболисты проведут заключительные матчи турнира – на выезде с Грузией 16 ноября и Албанией 19 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, были названы лучший и худший футболисты сборной Украины в матче Лиги наций с Чехией. Игру оценил тренер команды Сергей Ребров.

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