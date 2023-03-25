Мировой рекорд? Голкипер забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Аргентинский голкипер чилийского футбольного клуба "Кобресаль" Леандро Рекена стал автором невероятного перфоманса в домашнем чемпионате страны по футболу, забив гол "Коло-Коло" сверхдальним ударом. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

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На 77-й минуте при счете 2:0, Рекена попытался отправить в быструю контратаку своего форварда. Вратарь "Коло-Коло" Браян Кортес хотел перехватить передачу, но неосмотрительно вышел далеко из ворот. Кортес не рассчитал траекторию, мяч ударился перед ним об газон, после чего закатился в рамку.

Голкипер пытался остановить круглый снаряд, но не попал по нему головой.

Как сообщает CNN, этот гол был забит с расстояния 101 метр, что может стать самым дальним взятием ворот в истории. Предыдущее достижение составляет 96,01 метра и установлено Томом Кингом в 2021 году во время матча между округом Ньюпорт и городом Челтнем в четвертом дивизионе чемпионата Англии.

"Я спросил Хуана Сильву, менеджера клуба, действительно ли будет подан запрос в Книгу рекордов Гиннеса на регистрацию рекорда, и он ответил: "Конечно, да". Сейчас мы ждем, чтобы Чилийская федерация футбола уточнила размеры поля, проверив, каким на самом деле было расстояние". — сказал Рекена.

ФИФА рекомендует размер профессионального футбольного поля 105 метров на 68 метров.

"Если это так, то, поскольку вратарская площадка составляет пять метров, то я нанес удар с расстояния свыше 100 метров. Я был бы счастлив войти в историю благодаря такому событию", — добавил голкипер.

Рекена сказал, что, по его мнению, высота — стадион "Кобресаля" находится на высоте 2400 метров над уровнем моря — также могла сыграть свою роль в его выдающемся голе.

"Я хотел быстро нанести удар, как мы уже много раз делали на тренировке, попытавшись застать соперника врасплох, но он (удар) вышел немного сильнее, чем обычно. Первое, что я сделал, как только мяч оторвался от моей ноги, это схватился за голову, так понял, что он перелетает моих футболистов. Но когда увидел, что отскок усложнил жизнь Брайану и мяч прошел мимо него, я подумал, что это может закончится голом", – подытожил вратарь.

В Книге рекордов Гиннеса сообщили CNN, что пока не получали заявки на этот рекорд.

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