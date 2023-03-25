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Мировой рекорд? Голкипер забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
6,0 т.
Мировой рекорд? Голкипер забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Аргентинский голкипер чилийского футбольного клуба "Кобресаль" Леандро Рекена стал автором невероятного перфоманса в домашнем чемпионате страны по футболу, забив гол "Коло-Коло" сверхдальним ударом. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

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На 77-й минуте при счете 2:0, Рекена попытался отправить в быструю контратаку своего форварда. Вратарь "Коло-Коло" Браян Кортес хотел перехватить передачу, но неосмотрительно вышел далеко из ворот. Кортес не рассчитал траекторию, мяч ударился перед ним об газон, после чего закатился в рамку.

Голкипер пытался остановить круглый снаряд, но не попал по нему головой.

Как сообщает CNN, этот гол был забит с расстояния 101 метр, что может стать самым дальним взятием ворот в истории. Предыдущее достижение составляет 96,01 метра и установлено Томом Кингом в 2021 году во время матча между округом Ньюпорт и городом Челтнем в четвертом дивизионе чемпионата Англии.

"Я спросил Хуана Сильву, менеджера клуба, действительно ли будет подан запрос в Книгу рекордов Гиннеса на регистрацию рекорда, и он ответил: "Конечно, да". Сейчас мы ждем, чтобы Чилийская федерация футбола уточнила размеры поля, проверив, каким на самом деле было расстояние". — сказал Рекена.

Мировой рекорд? Голкипер забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

ФИФА рекомендует размер профессионального футбольного поля 105 метров на 68 метров.

"Если это так, то, поскольку вратарская площадка составляет пять метров, то я нанес удар с расстояния свыше 100 метров. Я был бы счастлив войти в историю благодаря такому событию", — добавил голкипер.

Мировой рекорд? Голкипер забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Рекена сказал, что, по его мнению, высота — стадион "Кобресаля" находится на высоте 2400 метров над уровнем моря — также могла сыграть свою роль в его выдающемся голе.

"Я хотел быстро нанести удар, как мы уже много раз делали на тренировке, попытавшись застать соперника врасплох, но он (удар) вышел немного сильнее, чем обычно. Первое, что я сделал, как только мяч оторвался от моей ноги, это схватился за голову, так понял, что он перелетает моих футболистов. Но когда увидел, что отскок усложнил жизнь Брайану и мяч прошел мимо него, я подумал, что это может закончится голом", – подытожил вратарь.

В Книге рекордов Гиннеса сообщили CNN, что пока не получали заявки на этот рекорд.

Мировой рекорд? Голкипер забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

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