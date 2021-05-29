Милевский показал фото в обнимку с Брежневой в Минске и назвал себя дубиной

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский по окончании сезона отправился в отпуск в родной Минск. Там пока еще нападающий "Миная" встретился с украинской певицей и актрисой Верой Брежневой.

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Соответствующее фото футболист разместил на своей странице в социальной сети Instagram. Милевский опубликовал снимок, на котором стоит в обнимку с певицей. "Люди, любите друг друга! Минск, я и Верон", – подписал пост Артем.

Также Милевский встретился с братом супруга Брежневой Валерием Меладзе. "Меладзе в Минске! И я дубина!" – написал футболист об общении с российским певцом.

Напомним, Артем Милевский последние полгода выступал в составе "Миная". Он провел 10 матчей в Премьер-лиге, но результативным действиями не отметился. По итогам чемпионата команда из Закарпатья заняла последнее место, и должна вылететь из УПЛ.

36-летний футболист не собирается выступать в первой лиге и намерен покинуть клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Артем Милевский собирается продолжить карьеру за пределами Украины.