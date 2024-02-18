Миколенко женился на девушке из Крыма и показал фото

Украинский защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко женился на своей подруге Виктории Ассоровой. Фотографии с торжественной церемонии 24-летний футболист сборной Украины выложил у себя в Instagram.

На снимках Виталий и Виктория позируют в здании украинского посольства в Лондоне, демонстрируя обручальные кольца.

В этот же день Виктория Ассорова выложила в TikTok видео, где хвастается фантастическим букетом роз.

В январе 2021 года Виталий в эфире Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ" рассказал, что их познакомили ее сестры.

"Они там какой-то прямой эфир снимали. Я увидел ее и нашел Вконтакте. Она была с Крыма, мы раз в полгода общались, потом не общались, потом снова общались. А потом она с концами в Киев переехала и все", – рассказал тогда футболист.

24-летняя Виктория в мае 2017 окончила школу на временно оккупированном полуострове. На последнем звонке выпускники были в лентах цветов российского флага.

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться на снимки избранницы нашего футболиста.

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