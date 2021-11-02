'Металлист' бросает вызов 'Динамо' и 'Шахтеру': обзор спортивных СМИ

К традиционным ньюсмейкерам – киевскому "Динамо" и донецкому "Шахтеру" – на минувшей неделе присоединился харьковский "Металлист".

"ДИНАМО": КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ, ПЛАНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

Ведущие украинские клубы готовятся к четвертому туру еврокубков – от результатов ближайших матчей фактически зависят все их дальнейшие перспективы в текущем евросезоне. При этом подходят к они к ключевым поединкам на фоне очень плотного игрового календаря.

Особенно непросто киевскому "Динамо", которому в период со среды по вторник выпало провести три сложнейших матча – два утомительных выезда в Мариуполь (в рамках Кубка и чемпионата Украины) и встречу с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

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По неофициальной информации, киевский клуб даже обращался к мариупольскому с предложением обменяться домашними матчами в УПЛ – чтобы лучше подготовиться к поединку в главном еврокубке, в котором, между прочим, защищает честь всего украинского футбола и работает на общий клубный коэффициент УПЛ.

В итоге "Динамо" добыло две победы с разницей в один мяч, хотя счет в обоих поединках совершенно не отражал огромного игрового преимущества гостей. Не помогла "Мариуполю" ни усталость киевлян после длительных переездов, ни неоднозначное судейство во второй встрече.

Так, судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал работу Виталия Романова в матче 13-го тура и в частности решение арбитра наказать киевлян одиннадцатиметровым за попадание мяча в руку Сидорчуку на третьей минуте.

"Правильно говорят об отведенной руке в сторону и увеличенном объеме тела, – отмечает Ступар. – Но нужно учитывать контекст ситуации. Рука была отведена в сторону по причине движения тела игрока в конкретной ситуации. Другими словами, Сидорчук не мог иначе держать эту руку, пытаясь сыграть в мяч головой.

В Правилах игры четко прописаны такие ситуации. Не только пункты об увеличении объема тела, но и конкретика. Дословно из Правил: "Считается, что игрок увеличил объем собственного тела неестественным способом, когда положение его руки не является следствием движения тела игрока в конкретной ситуации".

А тут как раз было следствие движения тела. То есть решение Романова не подпадает под Правила, которые большинство, в том числе и Романов, трактуют поверхностно. Считаю, что решение назначить пенальти было непрофессиональным" (Ua-football.com, 30.10.21).

Также СМИ удивились решению Романова сорвать опасные, потенциально голевые атаки киевлян в концовках обоих таймов.

"На фінальних секундах Київ відбився і тікав на порожні ворота майже половиною команди. Але Віталій Романов вирішив, що треба давати свисток до закінчення того часу, що він компенсував. М'яко кажучи, дивне рішення. Такий самий фокус, до речі, рефері провернув і наприкінці першого тайму. Що він цим хотів показати? За кого вболіває?", – риторически спрашивает обозреватель Александр Рыженко (Ua-football.com, 30.10.21).

Впрочем, куда больше внимания СМИ уделили, собственно, игре "Динамо". С одной стороны отмечалось, что действующие чемпионы и обладатели Кубка Украины сами себе создали проблемы, не реализовав множество хороших возможностей. В том числе недовольство своими подопечными выражал и Мирча Луческу.

С другой же стороны данные матчи стали очередным поводом говорить о том, насколько заматерела киевская команда под руководством Луческу. Раньше она часто испытывала огромные трудности с соперниками, которые закрываются и концентрируются на том, чтобы разрушать игру киевлян, а не конструировать свою. Теперь же "Динамо" берет очки в таких матчах фактически без сбоев.

Нынешняя способность бело-синих доминировать и дожимать соперников, которые в целом уступают им в классе, одно из важнейших достижений Луческу. Но СМИ отмечают не только его прекрасную работу, направленную на повышение эффективности групповых и коллективных действий "Динамо" за счет грамотной общекомандной технико-тактической подготовки. Эксперты также подчеркивают его огромное влияние на индивидуальное развитие подопечных.

Уже неоднократно приводились примеры прогресса тех или иных отдельных игроков – от Ильи Забарного, которого Луческу фактически открыл для украинского футбола и, в частности, национальной сборной, до Карлоса де Пены или Виталия Буяльского, которые очень сильно прибавили за последние полтора года во всех аспектах игры.

На прошлой неделе СМИ снова отдельно акцентировали внимание на некоторых динамовцах, буквально преобразившихся под руководством Луческу.

В частности, у всех на устах Денис Гармаш, чья результативная игра на позиции центрального нападающего действительно впечатляет. По-прежнему не являясь основным игроком "Динамо", в последних семи матчах чемпионата Украины он забил пять голов и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров УПЛ (которое делит с другим динамовцем Виталием Буяльским и группой представителей других клубов).

"Гармаш преобразился при Луческу и даже получил вызов в сборную. В новом сезоне Денис раскрылся в совершенно ином качестве – главный тренер киевлян решил попробовать полузащитника на позиции центрального нападающего и такой эксперимент пока оправдывает себя. Гармаш, благодаря доверию Луческу, сумел выиграть конкуренцию у всех форвардов Динамо, показывает хорошую результативность и эффективность и явно комфортно чувствует себя на новой позиции", – пишет обозреватель Егор Данилов (Sportarena.com, 26.10.21).

Автор особо отмечает, что Луческу удалось справиться с непростым характером Гармаша. В одиннадцати сыгранных матчах в рамках чемпионата Украины атакующий хавбек Динамо получил всего две желтые карточки и теперь куда более ответственно относится к своим решениям и поступкам на футбольном поле.

Таким образом, Гармаш сумел преобразиться, подстроиться под требования Луческу и проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Своим умением находить нужную позицию в штрафной соперника, правильно подставиться и навязывать борьбу, хорошей реализацией своих возможностей Денис компенсировал отсутствие нужной для нападающего высокой скорости.

Гармаша уже признали лучшим футболистом чемпионата Украины в сентябре, а новой оценкой его игры в нынешней кампании стало приглашение в сборную на решающий матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Гармашу не стоит рассчитывать на попадание в основной состав команды на игру с боснийцами. Но Денис вполне может усилить игру сине-желтых со скамейки и в качестве джокера, возможно, будет более полезным игроком, чем Даниил Сикан или Артем Довбик. Вероятно, именно такую роль Петраков отведет Гармашу в сборной", – резюмирует Данилов (Sportarena.com, 26.10.21).

Также в последнее время все больше разговоров об удивительном прогрессе Николая Шапаренко, который с момента прихода Луческу в "Динамо" превратился из чуть ли не списанного в разряд "потерянных надежд" в одного из самых ярких украинских футболистов прямо сейчас.

"Под руководством Луческу Шапаренко стал намного более динамичным игроком – он редко выпадает из игры, дисциплинированно переключается в фазу защиты, не пренебрегает подстраховкой партнеров. В связи с тем, что он в целом больше двигается, более умело читает игру без мяча, хорошо держит свою позицию на поле, Шапаренко очень вырос и в плане обороны", – подчеркивает журналист Влад Белый (Footclub.com.ua, 29.10.21).

Эксперт отмечает, что за последние полтора сезона Шапаренко серьезно прибавил в контроле мяча и культуре паса, выполняет намного больший объем полезной работы, обрел стабильность и постепенно развивает "правильную" ментальность для футболиста топ-команды.

"По тому, что говорят о тренировочном процессе в нынешнем "Динамо", можно смело предположить: прогресс Шапаренко в этих компонентах напрямую связан с приходом нового тренера, – добавляет Белый. – Перечисленное выше также напрямую связано с тем, что Шапаренко значительно повысил свой уровень тактической подготовки. И в этом тоже видна скрупулезная работа Луческу" (Footclub.com.ua, 29.10.21).

Автор небезосновательно приходит к выводу, что прямо сейчас Шапаренко является лучшим украинским игроком (хотя, конечно же, у Буяльского, Цыганкова, Малиновского, Зинченко, Яремчука и Ярмоленко есть свои аргументы) и что он однозначно готов к выходу на новый уровень.

При том, что ключевую заслугу Луческу в последних успехах "Динамо" никто не ставит под сомнение, случается, что иные эксперты все же перегибают палку в этом отношении. Например, бывший румынский защитник "Шахтера" Разван Рац, который, к слову, ранее неоднократно критиковал Луческу за решение возглавить киевлян.

На днях Рац выступил с откровенно странным и явно провокационным заявлением.

"Киевское "Динамо" вернулось в авангард украинского футбола благодаря Мирче Луческу. Его заслуга величайшая, потому как "Динамо" практически не существовало, пока в клуб не пришел Мирча Луческу. Их просто не было. Мирча является решающим фактором, он руководит так же, как и в "Шахтере", чтобы создать команду с большим количеством трофеев", – сказал он в интервью Radio Sport Total FM (Sport.ua, 29.10.21).

Конечно, понятно желание Раца похвалить своего соотечественника – тем более, что сказано это было в эфире румынского радио. Также понятно, стремление бывшего игрока "Шахтера" поддеть "Динамо", но городить такую явную чушь о "несуществовании "Динамо" до прихода Луческу – это слишком.

На самом деле все с точностью до наоборот: Луческу пришел в "Динамо" именно потому, что это клуб с великой историей и традициями, самой большой в Украине армией болельщиков, лучшей в стране – и, возможно, одной из лучших в Европе – академией, а главное – с очень перспективной, но не реализовавшей на тот момент свой потенциал командой.

В конце концов, если бы сам Луческу считал, что пришел на пустое место, то требовал бы от президента клуба резкого и кардинального усиления. Но вместо этого он сам сдерживает трансферные порывы руководства, предпочитая усиливаться точечно и работать с теми талантливыми игроками, которые уже были в команде.

В свое время об этом говорил и сам тренер, и президент "Динамо".

"Мистер очень доволен работой с украинскими футболистами. Разговоры о том, что мы не хотим кого-то купить... В основном наоборот – хотим купить, а он этого не хочет. Ему нравится работать с футболистами, он с ними работает", – заявлял не так давно Игорь Суркис (Football24.ua, 29.09.21).

Так что если Рац не хочет растерять то уважение украинских болельщиков, которое завоевал за годы выступлений в "Шахтере", ему не стоит заниматься столь глупой и некрасивой пропагандой.

КТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ МАНИПУЛИРУЕТ ФАКТАМИ?

Из той же оперы – недавнее заявление директора по коммуникациям "Шахтера" Юрия Свиридова, который отреагировал на высказывания журналиста Игоря Цыганыка по матчу горняков с "Ворсклой". Напомним, что в позапрошлое воскресенье "Шахтер" выиграл в Полтаве со счетом 2:0, додавив во втором тайме хозяев, игравших с 29-й минуты в меньшинстве.

"Меня на самом деле обеспокоила эта ситуация. Очень бы не хотелось, чтобы мы возвращались в 2012 год, когда некоторым командам делали зеленый свет на пути к первому месту. Вот очень не хотелось бы.

Было или не было удаление Тилля – определяет арбитр. Он имел право так определить. Но я боюсь, что те команды, которые будут амбициозными в победе над "Шахтером", они будут все матчи заканчивать вдесятером, все будут играть полтора тайма вдесятером против одиннадцати.

И при такой ситуации, конечно, "Шахтер" пройдет по чемпионату как по проспекту. Это такой очень нехороший звоночек прозвенел. Очень нехороший для нашего украинского чемпионата.

Потому что "Ворскла" имела все основания, играя 11 на 11, не проиграть "Шахтеру". И я уверен, что они не проиграли бы. А так, когда 10 на 11 – это небольшой посыл для команд, которые захотят отобрать очки у "Шахтера". Это мое видение этой ситуации", – прокомментировал Цыганык эпизод с удалением ключевого игрока "Ворсклы" ("Циганик Live", 26.10.21).

Этот комментарий, судя по всему, настолько задел "Шахтер", что его представитель разразился пространной отповедью – только почему-то сосредоточился в ней на... киевском "Динамо".

К примеру, один из типичных пассажей директора донецкого клуба:

"Соперники "Динамо" в этом сезоне получают на 30% больше желтых карточек, чем соперники "Шахтера". Об этом Игорь тоже молчит. Не говорит он и о том, что "Динамо" пробило 5 пенальти – больше всех в лиге. "Шахтер" пробил только два. Столько пенальти пробили еще 5 клубов УПЛ.

Игорь не обращает внимания на то, что с приходом Луческу арбитраж стал более лоялен к "Динамо". До появления Луческу в ворота "Динамо" в сезоне 19/20 назначили 8 пенальти, а в следующем, уже с Луческу, – всего 2. Почему "Динамо" в сезоне до Луческу показали 81 желтую карточку, а в следующем – всего 46? Почему соперникам "Динамо" в прошлом сезоне показали 9 красных карточек, а соперникам "Шахтера" – 5?" (Ua.tribuna.com, 26.10.21).

В общем, вся "аргументация" спикера "Шахтера" свелась к тому, что Цыганык – продинамовский эксперт, который подает информацию так, как якобы выгодно "Динамо".

"Очевидно, что имеет место манипулирование фактами, когда это выгодно. Если Игорь с этим не согласен, то мы надеемся на более объективную подачу информации. Со всеми цифрами, а не выборочно. Мы статистику видим. И видим тенденции. Так что давайте комментировать футбол объективно", – отметил Свиридов (Ua.tribuna.com, 26.10.21).

Примечательно, что уличая Цыганыка в манипулировании фактами, сам директор горняков занимается ни чем иным как манипулированием фактов. Потому что, приводя статистику удалений, желтых карточек и пенальти, Свиридов не говорит главного. Какой же, собственно, пенальти "Динамо" било незаслуженно? И, может, кто из соперников киевлян был удален несправедливо?

Об этом Свиридов почему-то умалчивает. По простой причине – только слепой не увидит, насколько более придирчиво наши арбитры относятся к "Динамо" и как настойчиво ищут любой повод, чтобы осложнить жизнь киевлянам. Особенно забавно выглядят подобные инсинуации после показательного субботнего арбитража Романова в матче "Мариуполь" – "Динамо".

Что касается тезиса о том, что с приходом Луческу судьи стали более лояльны к "Динамо", то он не вызывает ничего кроме недоумения. Откуда же, по мнению представителя "Шахтера", у Луческу столь мощное влияние на арбитров? Где взялся этот тайный админресурс тренера клуба, которому руководство УАФ давно и открыто объявило настоящую войну?

Что показательно – "по чистой случайности" тему лидерства киевлян по числу назначенных в их пользу пенальти, отсутствия удалений и "давления" на судей со стороны Луческу в воскресенье активно раскручивала программа "Великий футбол", чьи клубные пристрастия тоже всем известны.

Робкие попытки эксперта Виктора Вацко указать, что эта статистика объясняется тем, что "Динамо" агрессивно и успешно атакует, зарабатывая много фолов, а также дисциплинированно обороняется, не прибегая к грубым нарушениям, не нашли поддержки у остальных участников передачи.

А вот известный блогер Михаил Смоловой в своем Telegram-канале как раз с помощью объективной статистики опровергает эту "теорию заговора". В частности, он подтверждает, что при Луческу в пользу "Динамо" назначается больше пенальти, потому что киевляне банально чаще создают угрозу соперникам в их штрафной.

"При Луческу "Динамо" стало совершать в чужой штрафной в среднем на 5,8 касаний больше за 90 минут. Почему не аргумент? Или если команда стала играть лучше, и чаще проникать в штрафную, то это сразу происки арбитров?", – отмечает он (Dynamomania.com, 27.10.21).

Смоловой приводит конкретное объяснение и тому, почему в ворота "Динамо" тоже дают меньше пенальти:

"Первое, "Динамо" само по себе стало меньше нарушать правила (14.3/90 -> 11.4/90). Второе, "Динамо" само по себе стало реже пускать соперника в штрафную (12.8/90 -> 10.4/90). Третье, "Динамо" существенно снизило количество угловых, которые часто и приводят к фолам (4.47/90 -> 2.58/90)" (Dynamomania.com, 27.10.21).

Более продвинутая статистика также указывает, что до Луческу "Динамо" в среднем вступало в 62 единоборства в обороне, тогда как в этом сезоне этот показатель равен 52. До Луческу киевляне допускали в среднем 100 потерь мяча за матч, сейчас – лишь 87.

"Одно из простейших объяснений – рост владение за 60%+. Отсюда другой простейший довод: "Динамо" перестало огульно прыгать на соперника, совершая очевидные ляпы, например, в ДВА РАЗА снизилось количество подкатов. Как следствие, снизилось количество проигранных дуэлей в обороне с 26,8 до 20,4. Стало меньше и ударов по воротам "Динамо", которые могла бы остановить рука, например, с 10,72 до 7", – добавляет Смоловой (Dynamomania.com, 27.10.21).

Вывод: прежде всего "Динамо" стало реже продуцировать ситуации, которые создают им проблемы, в том числе потенциально грозящие пенальти в их ворота. В то же время сами они наоборот чаще создают такие ситуации в чужой штрафной.

Так что на самом деле все цифры Свиридова и "Великого футбола" объясняются очень легко: с приходом Луческу "Динамо" просто-напросто стало играть лучше, вынуждая соперников совершать больше ошибок, чем раньше. Вот и вся конспирология...

"МЕТАЛЛИСТ" КАК КАТАЛИЗАТОР РОСТА УКРАИНСКОГО ФУТБОЛА

Возвращаясь к теме кубковых матчей на прошлой неделе, стоит отметить большое внимание СМИ к очередному успеху лидера первой лиги харьковского "Металлиста", который вслед за "Десной" выбил уже второго представителя премьер-лиги – "Колос".

Эксперты и болельщики с интересом наблюдают за прогрессом клуба, которым управляют Евгений Красников и Александр Ярославский, причем последний уже несколько недель является одним из главных ньюсмейкеров украинского футбола.

Ярославский очень активно высказывается в прессе, декларируя очень большие амбиции. Вернувшегося в футбол бизнесмена, с именем которого связаны главные успехи харьковкого футбола времен Независимой Украины, стало настолько много в информационном пространстве, что некоторых журналистов это даже начало немного раздражать.

"Уже глухий чув про амбіції "Металіста" та його президента Ярославського. З кожної праски нині лише і чутно про відродження харківського клубу та про його сміливість конкурувати з грандами за місце в зоні Ліги чемпіонів. Але ще як мінімум десять місяців "Металісту" доведеться варитися в котлі Першої ліги, час від часу граючи м'язами у Кубку", – пишет обозреватель Игорь Семйон (Ua-football.com, 28.10.21).

Однако в большинстве случаев СМИ с воодушевлением воспринимают активность Ярославского и его обещания в скором времени вернуть "Металлист" в элиту украинского футбола.

"Возвращение "Металлиста" – благо для всего футбола Украины, – считает авторитетный журналист Игорь Линник. – Мало у кого есть сомнения в том, что по итогам текущего сезона харьковский клуб вернется в УПЛ – в качестве потенциального соискателя если не медалей, то одной из еврокубковых путевок уж точно. И в свою очередь конкуренция неизбежно будет подталкивать наши ведущие клубы к постепенному повышению ставок в игре, которую так будоражит воскрешение "Металлиста" (Footclub.com.ua, 27.10.21).

По мнению автора, "Металлист" служит показательным примером того, что украинские футбольные клубы, пережив глубокий спад и ребрендинг, оздоровили бюджеты и теперь вправе рассчитывать на поступательный рост. И применительно ко всему футбольному хозяйству Украины можно надеяться, что примеру харьковчан последуют еще и "Кривбасс", а также лидирующие во второй лиге львовские "Карпаты" и запорожский "Металлург".

"Если все пойдет по очерченному сценарию, в УПЛ расширится круг претендентов на каждое из лакомых мест. Что в свою очередь отразится и на трансферных потоках в украинском футболе. А, значит, ведущим командам в условиях повышения конкуренции на внутренней арене, не говоря уже о международной, для усиления составов квалифицированными мастерами волей-неволей придется выходить на зарубежный рынок трансферов", – продолжает Линник (Footclub.com.ua, 27.10.21).

Лучший пример – оперативная реакция "Шахтера" на отсутствие у него трофеев в сезоне 2020/21. Минувшим летом, желая вернуть себе лидирующие позиции, донецкий клуб выложил свыше 50 млн. долларов для замены всего тренерского штаба и покупки трех весьма дорогих легионеров.

По схожему пути, но в более скромном масштабе, обеспечивающем решение задач данного этапа, пошел и "Металлист". Владелец которого не скрывает намерений по дальнейшей комплектации своей команды с прицелом на еврокубки. На что в свою очередь будут вынуждены как-то реагировать и в киевском "Динамо", и в "Заре", и в "Ворскле", и в "Днепре-1"...

"У нас будет такой состав, что мы будем достойно в Европе выступать. Слабый чемпионат влияет на выступления в еврокубках? Если появляется "Металлист", то, наверное, иначе будут усиливаться "Шахтер" и "Динамо", "Заря" и "Днепр". А если появится "Металлист" и будет, скажем так, претендовать на деньги Лиги чемпионов, то сон у некоторых пропадет", – подтверждает Ярославский (Sport.ua, 28.10.21).

Действительно, возвращение "Металлиста" совпадает с проседанием украинского коэффициента в клубном рейтинге УЕФА, из-за чего в следующем сезоне 2022/23 победитель УПЛ впервые с 2008 года останется без прямой путевки в Лигу чемпионов.

Следовательно, "Динамо" и "Шахтер", пока что не подпускающие никого третьего к борьбе за чемпионский титул, должны быть готовы не только к более жесткой конкуренции в домашних турнирах, но и к росту неопределенности в отношении их еврокубковых перспектив.

Напомним, в следующем сезоне для прохода в групповой этап Лиги чемпионов победителю УПЛ придется преодолеть один раунд квалификации (по Пути чемпионов, то есть не встречаясь с соперниками из сильнейших европейских лиг). А вот вице-чемпиону Украины придется сыграть три раунда отбора – против вторых и третьих призеров чемпионатов стран, имеющих в рейтинге УЕФА более высокие позиции (за исключением топ-четверки).

Таким образом, обнаруживается еще один фактор, объективно подталкивающий наши ведущие клубы к поступательному усилению составов. И сопутствующая причина этих подвижек – возвращение на сцену "Металлиста". Он, как и другие клубы, пытающиеся выйти на новый уровень и демонстрирующие реальные амбиции, насыщают украинский футбол новым качеством и подталкивают его развитие, делая чуть сильнее.

ОЧЕРЕДНАЯ ФИКЦИЯ

В этой связи можно только сожалеть, что людям, по-настоящему заинтересованным в прогрессе украинского футбола и – главное – предпринимающим для этого реальные усилия, таким как Ярославский и другие владельцы клубов, в данный момент не приходится рассчитывать на помощь и поддержку тех, кто в первую очередь должен беспокоиться о создании благотворной среды для развития футбольного хозяйства.

Речь, конечно же, идет о руководстве Украинской ассоциации футбола, чьи тщетные попытки скрыть удручающую ситуацию в сфере общей организации футбольной деятельности в стране уже давно никого не могут обмануть.

На фоне постоянной критики со стороны СМИ, экспертов и болельщиков в связи с неспособностью национальной федерации обеспечить хотя бы минимальный уровень функционирования национальной футбольной системы, реальная работа в Доме футбола по-прежнему подменяется пустым пиаром и пафосом.

Из последних примеров – недавнее соглашение между Национальным университетом обороны Украины и УАФ.

"Документ погоджували начальник навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій університету полковник Олександр Петрачков та віцепрезидент Української асоціації футболу, генеральний секретар Юрій Запісоцький. Він, коментуючи підписання договору зазначив: "Ми впевнені, що з таким надійним та професійним партнером прозорість українських футбольних змагань вийде на більш високий рівень".

Предметом Угоди є співробітництво між сторонами щодо проведення спільних спортивно-масових заходів, обмін досвідом з реалізації спортивно-освітніх проєктів і програм – практичних семінарів, майстер-класів", – говорится в официальном сообщении сторон (Nuou.org.ua, 27.10.21).

Разумеется, любую инициативу, направленную на реализацию футбольных проектов с участием наших военных, можно только приветствовать. Но скорее всего это станет лишь очередным бюрократическим мероприятием с подписанием очередного документа, который ляжет мертвым грузом в Доме футбола.

Особенно если учесть заявленную генсеком УАФ цель – поднять на новый уровень прозрачность украинских футбольных соревнований. Не совсем понятно, как федерации в этом может помочь Университет обороны. Вообще-то, УАФ и так обладает всеми необходимыми инструментами и возможностями, чтобы этим заниматься (более того – это одна из ее уставных обязанностей).

Или это невольное признание, что "профильные" структуры УАФ, включая комитет этики и честной игры под руководством Франческо Баранки, не справляются со своими обязанностями?

Кроме этого, стоит напомнить УАФ, что в Украине уже долгое время действуют по-настоящему полезные проекты, благодаря которым в футбол вовлечены тысячи военных, в том числе бывшие участники боевых действий на Востоке Украины. В первую очередь это Федерация футбола участников АТО, которая проводит самые масштабные в стране соревнования среди ветеранов – Футбольную лигу участников АТО и Кубок героев АТО.

Однако этой инициативе в свое время объявили настоящую войну, поскольку не смогли взять ее под контроль и, как обычно, использовать в своих целях, в реальности не имеющих ничего общего ни с поддержкой ветеранов АТО/ООС, ни с развитием массового футбола.

Неудивительно, что СМИ все чаще поднимают вопрос о назревшей необходимости изменений в руководстве УАФ. В частности, на минувшей неделе сайт "Трибуна" проанализировал предстоящие выборы президента федерации, которые должны состояться в марте 2022 года.

"В июне 2021 года начался процесс выдвижения кандидатов на пост президента УАФ. Для этого необходимо получить поддержку минимум трети постоянных членов УАФ. Эта норма была изменена как раз со сменой устава, в 2017 году – раньше было достаточно голосов семи любых организаций, которые входят в Конгресс", – среди прочего отмечает обозреватель Олег Барков (Ua.tribuna.com, 27.10.21).

КИЕВ В АВАНГАРДЕ

В отличие от популистских прожектов УАФ примером действительно актуальной и полезной социальной инициативы можно назвать организацию киевским "Динамо" совместно с Министерством здравоохранения пункта вакцинации на территории НСК "Олимпийский".

"Каждый желающий в течение двух дней, 31 октября и 1 ноября, сможет привиться от COVID-19. В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и прочих неудобств. Все расходы по организации вакцинации будут покрыты ФК "Динамо" (Киев). Для всех желающих вакцинация бесплатна.

Вакцины сертифицированы, их подлинность, качество и условия хранения гарантирует Министерство здравоохранения Украины. Опытный профессиональный медицинский персонал, определенный Минздравом, обеспечит быстрый и безопасный процесс вакцинации для каждого гражданина Украины, который посетит пункт НСК "Олимпийский", – говорится в заявлении "Динамо" (Fcdynamo.com, 30.10.21).

Клуб также заявил, что поддерживает призыв Президента Украины Владимира Зеленского и Министерства здравоохранения Украины о вакцинации и призывает футбольных болельщиков ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, вакцинировавшись от опасного вируса.

Тем временем, пока "Динамо" проявляло свою социальную ответственность и заботу о здоровье болельщиков, в Министерстве спорта чествовали ведущих специалистов киевского футбола.

"27 жовтня у Міністерстві молоді та спорту України відбулися урочистості з нагоди вручення державних нагород та відомчих відзнак футбольному активу міста з нагоди 110-річниці Київського футболу. Цим заходом Асоціація футболу м. Києва розпочала вшанування видатних київських футболістів, тренерів, футбольних організаторів, які внесли значний вклад у розбудову футбольної галузі столиці України.

Відкриваючи урочистості Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт привітав всіх присутніх з ювілейною датою, подякував їм за відданість своїй улюбленій справі, за той внесок, який протягом багатьох років вони роблять у розбудову київського футболу, підготовку футболістів до юнацьких, молодіжних та національних збірних команд України з усіх різновидів футболу.

Міністр, вручаючи державні нагороди, висловив впевненість в тому, що прийдешнє покоління великої футбольної родини міста Києва і надалі буде гідно представляти футбол столиці України як у Всеукраїнських так і міжнародних змаганнях. Він також зазначив, що відзначення понад 120 фахівців київського футболу нагородами державних та місцевих органів влади, громадських організацій – це визнання їх внеску та в цілому Асоціації футболу міста Києва у розвиток вітчизняного футболу.

Учасників зібрання також привітали та вручили відомчі нагороди голова Київського відділення НОК України у м. Києві Павло Костенко, перший проректор КНУФВС Мирослав Дутчак, голова ЦР ФСТ "Динамо" Віктор Корж та виконуючий обов’язки начальника Управління з фізичного виховання і спорту Міноборони України Григорій Сухорада.

В свою чергу, Президент Асоціації футболу м. Києва Ігор Кочетов поздоровив всіх присутніх зі 110 річчям Київського футболу, подякував присутніх керівників спортивних організацій за довіру та визнання столичної футбольної родини і за нагороди, якими відзначено футбольний актив столиці України", – говорится в сообщении Ассоциации футбола города Киева (Ffk.kiev.ua, 27.10.21).

Стоит подчеркнуть, что это вручение наград стало не просто обычным торжественным мероприятием, но фактически послужило способом для министерства спорта в очередной раз продемонстрировать признание ассоциации под руководством Игоря Кочетова как единственной легитимной организации со статусом региональной федерации футбола в Киеве.

Кстати, об этом же свидетельствует и пятилетний договор, подписанный киевской федерацией с городскими властями, подтверждающий полномочия Кочетова и его единомышленников до декабря 2026 года. Вот только "баба Яга" – против. Даже невзирая на то, что недавним Указом Президента Украины Игорь Кочетов был награжден Орденом "За заслуги" 2-й степени, ему по-прежнему ставят палки в колеса.

Напомним, что именно министерство спорта является тем центральным органом государственной власти, который делегирует национальным федерациям полномочия по организации развития соответствующих видов спорта, право представлять Украину в международных организациях и проводить соревнования на ее территории.

Соответствующий договор Министерством спорта Украины подписан и с УАФ как национальной ассоциацией футбола. И согласно этому документу УАФ, которая уже несколько лет игнорирует существование легитимной киевской федерации и, соответственно, ничем не поддерживает развитие футбола в столице, обязана выполнять возложенные на нее министерством обязательства.