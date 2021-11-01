Месси заявил о возвращении в 'Барселону'

Звездный форвард французского ПСЖ Лионель Месси рассказал о желании вернуться в испанскую "Барселону", в которой он провел лучшие годы своей карьеры. 34-летний аргентинец покинул Каталонию летом 2021 года, поскольку его уже бывший клуб не мог потянуть его большую зарплату.

В интервью испанскому изданию Sport.es футболист заявил, что хочет снова быть полезным для "Барсы". В клубе Лео видит себя одним из руководителей.

"Я всегда говорил, что хочу помогать "Барселоне", быть ей полезным. Я хотел бы когда-нибудь стать спортивным директором. Правда, не знаю, будет ли это в "Барселоне" или в другом клубе. Возможно, это будет и что-то другое.

Если предоставится шанс, я хотел бы вернуться и внести свой вклад, помочь, чем смогу, потому что "Барселона" – это клуб, который я люблю. Я хочу, чтобы он продолжал преуспевать, расти и быть одним из лучших в мире", – поделился мыслями Месси.

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Также шестикратный обладатель "Золотого мяча" признался, что с момента ухода из "Барселоны" не общался с ее президентом Жоаном Лапортой. А слова босса о том, что Лео не захотел играть бесплатно, "причинили боль" Месси.

"Он никогда не просить меня выступать бесплатно. Я без проблем пошел на снижение зарплаты на 50%, моя семья хотела остаться в "Барселоне". Лапорте не стоило это говорить", – сказал Лионель.

Перед этим его ПСЖ обыграл в непростом матче "Лилль" – 2:1. Месси получил повреждение и в перерыве был заменен, а партнеры вырвали волевую победу уже без него. Смотрите обзор матча.

Пока что аргентинец не забивал мячей в чемпионате Франции, но трижды отличился в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крштиану Роналду обновил рекорд Месси в Лиге чемпионов победным голом МЮ в матче с "Аталантой".

Недавно Месси послал Папе Римскому подарок через премьер-министра Франции.