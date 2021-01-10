Месси установил исторический рекорд

Максим Иншаков Футбол 10:25, 10.01.2021 Обновлено: 10:25, 10.01.2021

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, сделав дубль в матче 18-го тура Ла Лииги против "Гранады" (4:0), стал первым футболистом в истории чемпионата Испании, который забивал не менее десяти голов на протяжении 15 сезонов подряд.

Всего капитан сборной Аргентины сыграл 51 поединке в составе "сине-гранатовых". Рекордсменом по этому показателю является Хави: 767 матчей. В текущем сезоне на счету Месси 14 мячей и 4 голевых передачи в 20 играх.

Месси установил достижение в Испании
Twitter OptaJose

Кроме того, звездный форвард каталонской команды обошел лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду по количеству точных ударов со штрафного за карьеру.

В активе 33-летнего аргентинца теперь 48 забитых мячей (37 — в чемпионате Испании). У 35 летнего португальца на один гол меньше (47 — всего, 32 — в серии A).

Месси побил рекорд Роналду
Twitter OptaJose

Стоит отметить, что после матча "Барселона" – "Гранада" в интернете стало вирусным видео, как сын Месси Маттео реагирует на успех отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Месси высказался о своем будущем в "Барселоне", заявив, что еще не знает, как сложится его дальнейшая судьба в команде.

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