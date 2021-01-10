Мессі встановив історичний рекорд

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі, зробивши дубль в матчі 18-го туру Ла Ліігі проти "Гранади" (4:0), став першим футболістом в історії чемпіонату Іспанії, який забивав не менше десяти голів впродовж 15 сезонів поспіль.

Всього капітан збірної Аргентини зіграв 51 поєдинку в складі "синьо-гранатових". Рекордсменом за цим показником є Хаві: 767 матчів. У поточному сезоні на рахунку Мессі 14 м'ячів і 4 гольові передачі в 20 іграх.

Мессі встановив досягнення в Іспанії Twitter OptaJose

Крім того, зоряний форвард каталонської команди обійшов лідера "Ювентуса" Кріштіану Роналду за кількістю точних ударів зі штрафного за кар'єру.

В активі 33-річного аргентинця тепер 48 забитих м'ячів (37 - в чемпіонаті Іспанії). У 35 річного португальця на один гол менше (47 - всього, 32 - в серії A).

Мессі побив рекорд Роналду Twitter OptaJose

Варто відзначити, що після матчу "Барселона" – "Гранада" в інтернеті стало вірусним відео, як син Мессі Маттео реагує на успіх батька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мессі висловився про своє майбутнє в "Барселоні", заявивши, що ще не знає, як складеться його подальша доля в команді.