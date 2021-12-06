Месси получил 'Золотой мяч', скандальный матч 'Динамо' в УПЛ6 обзор спортивных СМИ

Несмотря на отсутствие еврокубковых и международных матчей минувшая семидневка выдалась довольно информативной. От вручения "Золотого мяча" до наградной клоунады в Доме футбола. Отечественной прессе было что обсудить и о чем поспорить.

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО?..

Старт недели ознаменовала церемония в Париже. 29 ноября по итогам 2021 года журнал France Football определил форварда сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионеля Месси обладателем "Золотого мяча". Нападающий по результатам голосования набрал 613 голосов, опередив занявшего второе место поляка Роберта Левандовски на 33 пункта. Аргентинец взял седьмой самый значимый индивидуальный приз в карьере.

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Впрочем, нынешний победитель вызвал активные дискуссии в соцсетях. Большинство европейских болельщиков и футбольных экспертов убеждены – Месси не заслужил награды. Они отмечают, что аргентинец откровенно не сверкал в течение календарного года, а триумф на Копа Америка-2021 нельзя считать основным аргументом при определении победителя. Во многом солидарны с коллегами и украинские специалисты.

Например, обладатель "Золотого мяча" 1986 года в составе киевского "Динамо" Игорь Беланов раскритиковал итоги голосования.

"Я в шоке! Роберта Левандовского просто обокрали. На мой взгляд, это несправедливо и неправильно. Говорил по этому поводу и со своим бывшим одноклубником и обладателем "Золотого мяча" Олегом Блохиным, который точно такого же мнения. Странная какая-то ситуация. Я такого, признаться, не ожидал и поэтому очень расстроился. Да, спору нет: Лионель Месси – звезда мировой величины, суперфутболист. Ничуть не умаляя достоинства аргентинского самородка я все же считаю, что именно поляк должен был получить "Золотой мяч" как лучший футболист 2021 года. Мне очень жалко было парня, когда я увидел его во время телетрансляции из Парижа.

…Определяется же лучший футболист Европы! Обеспечил Месси триумф для своей страны – там его и следовало бы наградить. Тяжело мне это понять, честно говоря. А уж тем более, что 2021 год для Месси на клубном уровне был неудачным: с "Барселоной" он довольствовался лишь Кубком Испании, не став ни чемпионом страны, ни победителем Лиги чемпионов. А перейдя летом в "Пари Сен-Жермен" не один месяц просидел, не играя. Сейчас в одном матче себя покажет, потом снова не играет". (Meta-ratings.com.ua, 30.11.21).

Схожей мысли придерживается известный тренер Вячеслав Грозный. По его мнению, выбор в пользу аргентинца вообще состоялся не по спортивному принципу.

"Я возмущен этой несправедливостью вручения награды. Левандовски два года подряд сильнее всех. Если бы "Золотой мяч" дали Жоржиньо, я бы меньше расстроился, потому что он выиграл с "Челси" Лигу чемпионов и со сборной Италии Евро. Месси? Ну выиграл со сборной Аргентины Копа Америка – и что?

Левандовски еще в прошлом году должен был получить приз, но вмешалась пандемия. Ну нужна же какая-то человеческая составляющая. Он сам по себе такой семейный, такой классный. Когда я увидел, что ему дали лучшего нападающего, то расстроился, потому что понимал, что "Золотой мяч" ему уже не дадут. Большая политика – она сейчас во всем, в том числе и в футболе". (Footboom.com, 30.11.21).

Пресса и вовсе разгромила выбор France Football, не жалея гневных слов и выражений в адрес самого мероприятия, которое якобы себя давно изжило. Достаточно привести лишь, заголовки: "Золотой мяч" мертв окончательно. Забыли", "Можно сворачивать эту лавочку", "Золотой мяч неинтересен, бессмыслен и порочен", "Золотой мяч" умер не вчера, а очень давно. Месси или Левандовски – без разницы", "Золотой мяч умер – ему необходимы реформы" и т.д.

Конечно, своя аргументация есть и у сторонников итогового голосования. К примеру, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу принял итоги референдума как должное. Наставник, которому в этой Лиге чемпионов довелось противостоять бывшему клубу Месси "Барселоне", взвешенно изложил свою точку зрения.

"Мне кажется, это правильный выбор. Месси в прошедшем году привел свою сборную к победе на Кубке Америки – а это более сильное соревнование, чем чемпионат Европы. Подумайте о количестве великих игроков в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвае, у всех них громкие имена и контракты в больших клубах Европы.

Месси часто упрекали в том, что он ни разу не выигрывал трофей со сборной. Он сделал это, он забил, отдал решающие передачи, он был капитаном команды. Мы также не можем подвергать сомнению его вклад в достижение прежнего клуба – "Барселоны", где он вел за собой 18-19-летних игроков, таких как Педри", – дал комментарий 76-летний специалист румынскому изданию Playsport (03.12.21).

При этом Луческу усматривает большую ошибку французов в том, что они не смогли найти возможность вручить Левандовски трофей за прошлый год, скомканный из-за пандемии. И такое мнение не одиноко.

"Польский форвард на протяжении многих лет демонстрирует яркую игру на поле, каждый сезон стабильно забивая много голов и являясь лидером "Баварии", которая в 2020-м году выиграла Лигу чемпионов. Также Левандовски является лидером и капитаном сборной Польши. Думаю, будет справедливо, если организаторы премии вручат еще один "Золотой мяч" поляку. Сейчас в спорте такое делают. Например, на летней Олимпиаде-2020 вручили две золотые медали в соревнованиях по прыжкам в высоту с разбега. Золотые награды получили прыгуны из Италии и Катара, которые вдвоем заняли первое место", – сказал известный украинский футболист, тренер и функционер Леонид Буряк. (Meta-ratings.com.ua, 01.12.21).

"Стоило ли вручить два "Золотых мяча"? Я думал, что так в результате и сделают. Это было бы справедливо. Тяжело было смотреть на Левандовски. Но что делать? Премию уже вручили", – надеялся и экс-наставник киевского "Динамо" Йожеф Сабо. (Dynamo.kiev.ua, 01.12.21).

МЕССИ – ЛУЧШИЙ, НО ЕСТЬ НЮАНС

Интересные детали процесса голосования раскрыл главный редактор "Футбольного клуба" Игорь Линник. Именно он с 2002 года уполномочен редакцией France Football от Украины определять топ-5 лучших в Европе.

"ЗА "ЗОЛОТОЙ МЯЧ" 2021 ПРОГОЛОСОВАЛО 170 ЧЛЕНОВ ЖЮРИ. Еще 17 сентября каждый из нас получил e-mail от главного редактора France Football Паскаля Ферре с уведомлением о том, что конкурс состоится (в 2020 г. он был "на карантине"), с вопросом – готовы ли мы к голосованию? – и просьбой, откликнувшись, подтвердить участие.

В том же письме содержалась информация о сроках и правилах проведения опроса, а также о сроках старта и завершения сбора голосов и датой объявлении победителя. Словом, все как обычно…

Итак, 8 октября France Football огласил перечень 30-ти номинантов на "Золотой мяч" (а также 10 вратарей на "Трофей Яшина", но это отдельная история). Эта же дата стала отправной точкой для всех членов жюри – так, чтобы к 24 октября, дедлайну, каждый смог определиться. Свои пятерки игроков, расставленные по ранжиру, нам надлежало отправлять на специальный электронный адрес, доступный лишь главному редактору France Football. Также звучала просьба – не раскрывать сделанный выбор до подведения итогов". (Footclub.com.ua, 02.12.21).

В самом голосовании предлагалось руководствоваться следующими критериями: командные трофеи и индивидуальные достижения; класс футболиста – талант и честная игра; карьера игрока.

При подсчете голосов первое место в пятерке, что также было условлено загодя, оценивалось в 6 баллов, второе – в 4, третье – в 3, четвертое – в 2, и пятое – в 1. Таким образом, каждый из членов жюри распределял между соискателями 16 своих очков. А 170 проголосовавших – 2720.

Пятерка журналиста оказался следующей: Левандовски (6 баллов), Жоржиньо (4), Бензема (3), Бонуччи (2), Кьеллини (1). Однако, по признанию самого автора, к написанию материала его побудило отнюдь не желание аргументировать на публике свой личный выбор.

"Да, меня тоже посетило некое раздражение, возникло несогласие с итоговым вердиктом нашего жюри, в седьмой раз вручившего приз лучшего игрока Лео Месси – действительно гению и величайшему мастеру, но, к сожалению, уже "идущему с ярмарки". И это при ярко блистающем и явно обойденном "Золотым мячом" в 2020 году Роберте Левандовски.

Но этот коллективный выбор коллег по жюри я все-таки принял! Мне, безусловно, понятны эмоции тех, кто ожидал от France Football иного решения, как понятен и шквал публикаций на эту тему. Что "Золотой мяч" умер, мертв, "давно себя исчерпал", "ушел на фронт", "…пора сдать в архив и забыть"…

…Перевес Месси над Левандовски составил лишь 33 балла, что составляет чуть более 1,2% от общей суммы разыгрывавшихся очков! То есть, ВСЕ РЕШАЛО ГОЛОСОВАНИЕ КАЖДОГО ЧЛЕНА ЖЮРИ! И все решилось благодаря незначительному перевесу симпатиков аргентинца.

А список главных претендентов на приз, как показал подсчет голосов, на сей раз оказался довольно коротким и плотным. Взгляните еще раз на распределение голосов: три первых финишера – Месси, Левандовски и Жоржиньо – собрали 60% баллов! По большому счету между ними вся борьба и развернулась. И в ней, я думаю… ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ СЫГРАЛА ГЕОГРАФИЯ!". (Footclub.com.ua, 02.12.21).

И.Линник предполагает, что европейцы, для которых главными турнирами уходящего года стали Лига чемпионов и Евро-2020, наверняка больше симпатизировали Левандовски. К тому же у поляка голоса еще отбирали и Бензема с Жоржиньо (3 и 4 места), не говоря уже о других звездах Старого Света. Тогда как Латинская Америка и вообще страны юга вправе были всматриваться больше в Копа Америка, а потому – отдавать предпочтение выигравшему его Месси. Да, у аргентинца тоже отобрали очки прямые конкуренты из Европы, но уж никак не Неймар с Луисом Суаресом, на двоих собравшие всего 17 баллов.

"Вот и получается, что судьбу "Золотого мяча" 2021 года предопределила, по сути, какая-то деталь. Чтобы понять – какая именно, необходимо изучать, в том числе и в континентальном разрезе, кто за кого проголосовал", – заключает журналист. (Footclub.com.ua, 02.12.21).

Результаты, ставшие известными позже, полностью подтвердили предположение представителя Украины. Оказалось, что Месси обошел Левандовски по голосам за "Золотой мяч" благодаря Южной Америке, Азии и Океании. Отрыв Лео в 33 балла обеспечили журналисты, даже не включившие в личную пятерку лучших форварда "Баварии". Согласно опубликованному списку проголосовавших, таких экспертов набралось аж 27.

"От европейских журналистов нападающий "Баварии" Роберт Левандовски получил первое место, набрав 209 баллов. Вторым стал полузащитник "Челси" Жоржиньо (166), а третьим – форвард "ПСЖ" Лионель Месси (161).

Аргентинец стал первым по итогам голосования благодаря голосам журналистов из Южной Америки, Азии, Океании и стран, входящих в КОНКАКАФ. Помимо Европы, только Африка поставила Левандовски на первое место", – открывает карты авторитетное немецкое издание Bild.de (04.12.21).

ФЕЙКОМЕТАТЕЛИ

Под серьезным медийным прессом пришлось провести минувшую неделю и "Динамо". В качестве информационной артподготовки на некоторых малоизвестных и далеких от спорта ресурсах ретранслировалась статья британского издания World Soccer, принадлежащего медиахолдингу Kelsey Publishing Ltd.

В ней шла речь о якобы уклонении киевского клуба от уплаты налогов. В частности, там содержалась ложная информация о заработной плате травмировавшегося в матчах за сборную Украины нападающего "бело-синих" Артема Беседина.

Тема не нова. Впрочем регулярно заказная "чернуха" с треском проваливается. Кроме откровенных информационных помоек на этот скелет в шкафу никто внимания не обращает. А отсутствие претензий к столичному клубу со стороны фискальных органов лишь подтверждает отсутствие реальной почвы для каких-либо разговоров на эту тему. Если, конечно, не пытаться на ней спекулировать.

Вот и на этот раз попытка осквернить честь самого популярного украинского клуба оказалась пустышкой. "Динамо" надлежащим образом среагировало на откровенную клевету, обратившись к изданию и медиахолдингу с требованием остановить распространение ложной информации. А также опровергнуть обнародованные данные, не соответствующие действительности и наносящие ущерб деловой репутации "бело-синих".

"Мы предоставили британскому изданию документы, свидетельствующие о том, что факты, изложенные в статье, являются фейками.

В ответ Kelsey Publishing Ltd. сообщил ФК "Динамо" об удалении публикации со всех онлайн-платформ, осуществляющих продажу выпуска журнала. Также в британском медиа информировали нас о начале служебной проверки по инциденту.

Кроме того, представители британского медиа заверили, что после окончания внутреннего расследования, нам сообщат о его результатах и ​​принятых мерах.

Благодарны британскому изданию за оперативную реакцию, отвечающую высоким стандартам журналистской этики в Великобритании. Убеждены, что внутреннее расследование Kelsey Publishing Ltd. подтвердит недостоверность опубликованной информации.

Сейчас мы уже установили, что автором ложного материала был совсем не британский журналист, а бывший сотрудник ФК "Динамо" Олег Задерновский, уволенный в 2017 году. Долгое время он безрезультатно пытался восстановиться в должности, а теперь имеет новое хобби – распространять заведомо ложную информацию о ФК "Динамо", используя все доступные информационные площадки, что он в очередной раз сделал, опубликовав вышеупомянутую ложную статью.

Обращаемся к украинским медиа, которые распространили "сенсационное британское расследование", авторства уволенного сотрудника нашего клуба, – просим соблюдать международные журналистские стандарты и опровергнуть неправдивую информацию тем способом, которым она была распространена. На будущее рекомендуем проверять факты, даже если источник информации кажется надежным. А также подчеркиваем – ФК "Динамо" открыт к коммуникации и готов по запросу предоставить всю необходимую информацию для объективных и независимых расследований", – расставило все точки над "і" официальное заявление "Динамо" (Fcdynamo.com, 02.12.21), которое, к слову, ретранслировали все ведущие отечественные спортивные издания, придав ему еще большего информационного веса.

Видимо, не особо надеясь на "офшорный вброс", запустившие его источники попытались раскачать динамовскую лодку с другой стороны. Gazeta.ua (02.12.21), одна из первых опубликовавшая "дело Беседина", явила "новость", что "Динамо" якобы контактировало по поводу работы с 42-летним португальским специалистом Абелом Феррейрой, который ныне является главным тренером "Палмейраса". А позже (03.12.21) выдала кричащий заголовок "Реброву приготуватися? "Динамо" ризикує втратити Луческу", узнав, что тренер киевлян входит в список кандидатов на должность наставника сборной Румынии.

В румынской прессе действительно открыт вопрос о рулевом национальной команды. Однако список потенциальных коучей состоит из 12 человек, среди которых также фигурирует сын Мирчи Луческу Разван. Да и переход на работу в сборную своей страны Луческу-старший, как стало известно сайту Meta-ratings.com.ua из окружения румынского специалиста, исключает.

"Также невозможен вариант с совместительством, поскольку против такого варианта выступает украинский клуб, который рассчитывает на Луческу на полноценной основе как минимум до окончания срока нынешнего контракта (2024 год). В то же время, в столичном клубе опровергли сообщения в СМИ о том, что на должность главного тренера "Динамо" претендовал бразилец Абел Феррейра из "Палмейраса", – информирует Meta-ratings.com.ua (03.12.21).

ТРАВМООПАСНАЯ ГАСТРОЛЬ

Довелось чемпиону Украины выдержать сложный экзамен и на футбольном поле. Причем, в прямом смысле. Газон луцкого стадиона "Авангард", которое арендует соперник киевлян в 17-м туре УПЛ "Верес", из-за заморозков и снегопада фактически оказался неготовым к матчу. Однако инспекция и бригада рефери все же дали "добро" на его проведение.

Понятно, что это разрешение вызвало опасения за здоровье своих футболистов в стане "Динамо", которое представляет нашу страну на евроарене и является базовым клубом для сборной Украины. Киевляне предлагали перенести игру в столицу, взять на себя расходы по логистике. Но на заседании акционеров "Вереса" отказались от предложения соперника.

"Это физически невозможно было сделать", – объяснил в эфире телеканала "Футбол 1" (04.12.21) спортивный директор ровенчан Вячеслав Шевчук

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков сравнил высказывания Шевчука перед субботним матчем с "Динамо" в нынешней должности и его же слова годичной давности перед поединком "Шахтера" с "Ингульцом". Тогда он выступал штатным экспертом в программе "Великий футбол".

"Да, поле немного жесткое. Molto doro – если сказать на итальянском. Но мы должны понимать, что живем в Украине. У нас такой климат. Плюс в Луцке такое состояние газона, он даже летом очень твердый. Очень тяжело футболистам показать свои качества", – оценил Шевчук теперешнее состояние газона на стадионе "Авангард". Но по аналогичному поводу было у него и противоположное мнение, которое легко разыскали и уже активно тиражируют многие СМИ.

"Не понимаю руководителей "Ингульца". Зашли в премьер-лигу, понимают, какая погода на улице, мороз по всей Украине. Значит, нужно включить подогрев, правильно подготовиться.

К ним что, хоккейная команда приехала? Это большой прокол руководителей. Мне непонятна такая некомпетентность", – приводит Франков цитату экс-защитника "Шахтера" касательно отмены матча горняков с "Ингульцом" в 13-м туре УПЛ из-за неготовности поля в Кропивницком.

"Место сидения определяет точку зрения", – резюмировал главред "Футбола" в своем телеграм-канале (Dynamomania.com, 05.12.21).

"Надо защищать футболистов и их здоровье. Тут есть игроки сборной Украины. Надеюсь, все здоровыми покинут это поле после матча. Вся Европа смотрит на наш чемпионат. На таких полях нельзя играть. Надеюсь, УАФ посмотрит на это поле. Регламент одинаковый для всех команд. Мы в понедельник летим в Португалию, хотим, чтобы все остались здоровыми", – пытался донести голос разума до организаторов поединка ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич в эфире программы "УПЛ online" (04.12.21).

Но, тщетно. Динамовцы в итоге приняли условия игры, хотя для их исполнителей они были весьма рискованны. "Только без травм", – обратился к наставнику "Вереса" Юрию Вирту перед стартовым свистком Мирча Луческу. К счастью, обошлось.

Более того, гости не дали усомниться в своем превосходстве, нанеся первое домашнее поражение ровенскому клубу в сезоне, и забив при этом три безответных мяча.

"Играли как на асфальте. Сказали перед игрой, что нужно бороться до конца и взять три очка. У нас это получилось. Было много длинных передач, выбивали мяч, потому что было сложно его контролировать. Любая команда имела бы проблемы на таком поле. Во втором тайме играли более уверенно. Привыкли к полю", – прокомментировал победу автор дубля в ворота ровенчан Беньямин Вербич. (Dynamomania.com, 04.12.21).

"Играли на тяжелом поле. Наверное, не стоило даже начинать этот матч, потому что, особенно в первом тайме, поле было замерзшее, твердое. Игроки скользили, тяжело было сохранять равновесие, тяжело было контролировать мяч. Во втором тайме мороз чуть-чуть отпустил газон, игроки стали более устойчиво держаться и двигаться на футбольном поле, после чего пошли голы. Мои ребята провели хороший матч и одержали заслуженную победу.

Мои игроки хорошо подготовлены к разным обстоятельствам, они это доказывают и в играх чемпионата, и в матчах за сборную, где они представлены в большом количестве. Они всегда стремятся побеждать, добиваться успеха. И они это доказали в сегодняшних сложных условиях.

Хочу подчеркнуть, что мы сегодня играли на очень тяжелом поле, поэтому я хочу поздравить всех своих игроков, которые принимали участие в матче, потому что в таких условиях сложно играть, и при таких условиях мы избежали травм. Матч прошел по правилам fair-play. Хотя обычно в матчах на подобных полях случаются неприятные, нефутбольные вещи", – в свою очередь поблагодарил за результат и самопожертвование своих подопечных Мирча Луческу. (Fcdynamo.com, 04.12.21).

К слову, днем ранее в с.Березне должен был состояться матч первенства юношеских команд "Верес" – "Динамо". Однако он не был сыгран по той же причине – неготовности поля.

"Я такого еще не видел. Матч "Верес" – "Динамо" Ю-19 отменен из-за неготовности поля. Совершенно наплевательское отношение хозяев. КДК обязан дать техническое поражение. Наши ребята уже направляются в Киев", – написал журналист "Динамо" Киев ТВ Андрей Шахов-младший на своей странице в Instagram (03.12.21).

"Причину вказано в офіційному рапорті матчу: "Футбольний газон був вкритий шаром снігу товщиною 10 см і був непридатний для проведення матчу". Всі наявні матеріали справи Українська Прем’єр-Ліга передасть до Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ для подальшого ухвалення рішення", – отрапортовала УПЛ. (Upl.ua, 03.12.21).

По утверждению официального сайта "Вереса", игра будет перенесена на весеннюю часть сезона. Однако более вероятным исходом здесь все же видится техническое поражение хозяевам, не сумевшим обеспечить надлежащие условия для проведения встречи. Ведь пункты статьи 10 регламента УПЛ гласят:

"3. У разі виникнення форс-мажорних обставин, пов’язаних із погодними умовами або іншими об’єктивними причинами, можливе проведення матчів на резервних стадіонах, за рішенням Дирекції. У разі неможливості проведення матчу на резервному стадіоні, матч може бути проведений на іншому стадіоні за погодженням Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ та відповідним рішенням Дирекції.

6. У разі незабезпечення підготовки футбольного поля або необхідних умов для проведення матчу чемпіонатів за рішенням КДК УАФ команді клубу-господаря зараховується технічна поразка (0:3), команді-суперниці – технічна перемога (3:0), а до клубу-господаря поля застосовуються інші дисциплінарні санкції. Окрім того, команда, з вини якої матч не відбувся повинна компенсувати витрати команді суперника, що напряму пов’язані з участю у матчі та участь яких у матчі передбачена цим Регламентом, а саме – транспортні видатки (квитки на потяг, замовлення автоперевезення команди, витрати на авіаційний регулярний або чартерний рейс делегації клубу), видатки на розміщення делегації в готелі та харчування делегації у період підготовки до матчу", – приводит соответствующие выдержки Dynamo.kiev.ua (03.12.21).

Как бы там ни было, отмена должна пойти на руку молодым динамовцам. Избежав риска получения травм, они всецело могут теперь сконцентрироваться на последнем важнейшем поединке групповой стадии Юношеской лиги УЕФА с "Бенфикой" (8 декабря). В заключительном туре "бело-синих" ожидает решающая битва за первое место в квартете – для того, чтобы удержаться на вершине и напрямую выйти в 1/8 финала, киевлянам достаточно будет не проиграть в Лиссабоне.

ПОБЕДА С ОСАДКОМ

Увы, но для "Шахтера" уже все потеряно в нынешнем розыгрыше как главного еврокубка, так и его "младшей копии". Тем не менее, задачи играть за престиж и для наращивания коэффициента страны никто не отменял.

К противостоянию с "Шерифом" 7 декабря горняки также подходят с победой в кармане во внутренних соревнованиях. Успех в матче со "Львовом" (6:1) не только позволил команде Роберто Де Дзерби настичь "Динамо" в таблице, но и обойти его за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Впрочем, небольшой негативный осадок для донетчан все же остался. Эксперты выделяют некоторые судейские решения в пользу вице-чемпиона, которые могли бы повлиять на исход поединка. И критикуют работу с VAR. В частности, в моменте с назначением пенальти в ворота львовян арбитром Андреем Коваленко на 44-й минуте матча при счете 0:1.

"Момент для Коваленко непростой, динамичный. Ему могло показаться, что защитник "Львова" Романчук сыграл не в мяч, а в ногу. Арбитр ошибся, хотя не стоит его слишком резко критиковать, ведь эпизод действительно сложный.

Но снова возвращаемся к вопросу, для чего нужен VAR? Именно для таких моментов, чтобы можно было рассмотреть, распознать и оценить все детали. Арбитр в поле сам мог посмотреть повтор и изменить свое решение с неправильного на правильное. Но этого не произошло, поэтому констатируем ошибку Коваленко. Романчук сначала сыграл в мяч, а уже после этого немного задел ногу соперника. Об этом он и сигнализировал арбитру, но тщетно", – отметил после игры экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек. (Ua-football.com, 03.12.21).

Его коллега Олег Орехов также говорит о неправильном решении рефери при назначении первого 11-метрового. Однако советует не упускать из виду и другие моменты.

"Когда счет стал 3:1 Мудрик, который сделал голевую передачу, был в офсайде. Часть корпуса, а именно – его плечо, было впереди игрока "Львова". А плечом, как известно, можно забивать. Поэтому, положение вне игры здесь, как мне видится, должно было фиксироваться.

…Я хочу обратить ваше внимание на эпизод, случившийся через некоторое время после гола Эрнеста, то есть, при счете 1:0 в пользу "Львова". После розыгрыша углового Трубин вышел из ворот, не добрался до мяча и врезался в игрока гостей – Довгого, но рефери не то чтобы пенальти не назначил, а вообще не отреагировал на происходящее. То есть, если фолил Довгий на вратаре, тогда – штрафной в пользу "Шахтера", а если Трубин сбил Довгого (видно, как голкипер "горняков" локтем врезается в соперника), то это явный 11-метровый. После его назначения счет мог стать 2:0 в пользу "Львова"…" (Footboom.com, 03.12.21).

Тем не менее, пресса не подвергает сомнению викторию "оранжево-черных". А настроение команде в разы поднял президент клуба Ринат Ахметов, который продемонстрировал, что по-прежнему души не чает в своем детище, с оптимизмом воспринимает сегодняшнее положение вещей в "Шахтере" и готов дальше вкладывать средства в его развитие.

НАГРАДА И ОТРАДА РИНАТА АХМЕТОВА

На встрече 1 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне руководитель "Шахтера" из рук президента Европейского футбольного союза Александера Чеферина получил специальную награду – UEFA Football Leadership Award в честь достижений за 25 лет президентства Рината Ахметова и в год 85-летия клуба.

После этого владелец "оранжево-черных" дал большое интервью программе "Великий футбол", в котором затронул немало актуальных тем, интересующих болельщиков. Именно фанатам и всему коллективу клуба он посвятил полученную награду, отметив, что за четверть века ничего не забыл из жизни "Шахтера".

"Футбол – это моя жизнь. Я люблю футбол. Я могу сказать, как за эти 25 лет у меня поседели волосы. Я начинал – седины не было, а футбол меня заставил чуть-чуть понервничать". (Shakhtar.com, 05.12.21).

Ринат Ахметов заверил, что не собирается продавать клуб, а намерен и дальше инвестировать в него. В его планах поднять качество игры команды, которая продолжила бы показывать яркий, атакующий футбол. Приглашение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера – первый шаг к этой цели. И хотя горняки впервые за последние годы не вышли в весеннюю часть еврокубков, президент не скрывает, что доволен работой итальянского специалиста и практически предоставляет коучу карт-бланш.

"Мне очень импонирует этот тренерский штаб. Посмотрите, какие они мотиваторы. Думаю, болельщики смотрят и за футболом, и за скамейкой. Им же интересно посмотреть, как Роберто бегает. Он душой переживает. Тренерский штаб – это одна команда, как они переживают каждую секунду игры. Но это заслуживает огромного уважения и восхищения. У нас как минимум две-три трибуны болельщиков добавится, и они будут ходить на Роберто". (Sportarena.com, 05.12.21).

Президент "Шахтера" также подчеркнул, что зимой он готов пойти на новые траты, если команда будет нуждаться в усилении. Вместе с тем, он надеется, что в скором времени доморощенные таланты вырастут в настоящих мастеров. Таких, которые смогут навязать конкуренцию не только легионерам своего же коллектива, но и командам-соперницам. В частности, главному противнику "Динамо", противостояние с которым у босса донецкого клуба все также вызывает шквал эмоций. А вне поля сохраняются дружеские отношения с представителями "бело-синих".

"…Мы с братьями Суркисами всегда поздравляем друг друга, потому что наши сердца преданы футболу. Они болеют за "Динамо", я болею за "Шахтер", а главное, мы все служим футболу. Братья меня поздравляют, и я братьев поздравляю, мне кажется, это уважение друг к другу. Чемпионства не желаем, но в Европе мы болели друг за друга. Наверное, когда мы болеем друг за друга, то "против" выступили и они, и мы. В следующий раз нужно болеть друг против друга, может, лучше выступят они, и, может, лучше выступим мы". (Terrikon.com, 06.12.21).

"Нам нужно чаще побеждать. Украинские клубы должны все делать для того, чтобы побеждать в Европе. А для того чтобы побеждать в Европе, нужно больше любить футбол, в него больше инвестировать. Чемпионат должен становиться лучше и лучше, к нам должны приходить лучшие игроки, лучшие тренеры. Стадионы должны быть переполнены. Я думаю, что все будет хорошо. Нужно иметь терпение, продолжать инвестировать и верить в то, что мы будем побеждать и на европейской арене тоже", – резюмировал Ринат Ахметов. (Ua.tribuna.com, 05.12.21).

ЧИСТКА РЯДОВ МЕДАЛИСТОВ

К сожалению, очевидные шаги к улучшению, озвученные президентом "Шахтера", пустым звуком отражаются в стенах Дома футбола. Нынешняя футбольная власть лишь спит и видит, как бы урвать для себя кусок побольше, в обход самой игры. Поэтому и идут средства от УЕФА не на ее развитие, а оседают в карманах чиновников по разным схематозам: то на постройку неработающего завода по изготовлению искусственных полей, то на закупку десятков тонн чая, кофе, морепродуктов и другой "футбольной атрибутики".

Получается, что поставкой игроков для сборных, которые всесторонне должна опекать УАФ, занимаются, по сути, два клуба – "Динамо" и "Шахтер". На долю их воспитанников приходится три четверти составов первой и молодежной сборных, а также возрастов U-19 и U-17.

Тема государственных премий по случаю 30-летия национальной ассоциации вновь всплыла на прошлой неделе. В ноябре федерация подала в Министерство молодежи и спорта список на награды футбольных тренеров, функционеров, спортсменов и других знаковых личностей, которые, по мнению чиновников, внесли вклад в развитие спорта в Украине.

Перечень стал достоянием благодаря популярному журналисту Константину Андриюку и вызвал массу вопросов по представленным в нем кандидатам. Попав под волну негодования футбольной общественности, во второй "редакции" список сократился на 50 фамилий.

"Были исключены: Андрей Павелко, Анатолий Коньков, Олег Кузнецов, Борис Воскресенский, Александр Заваров, Михаил Фоменко, Павел Яковенко, Александр Денисов, Андрей Засуха, Олег Калиман, Владимир Фощий, Александр Шевченко, Игорь Цыганык, Руслан Ротань, Владимир Езерский, Александр Шовковский, Сергей Балтача, Вадим Евтушенко, Василий Рац, Сергей Ребров, Мирослав Щербей, Вадим Костюченко, Владимир Бессонов, Ирек Гатауллин, Мирон Маркевич и другие", – перечисляет Fanday.net (02.12.21).

"Я одразу прошу вибачення! У тих людей, які цього року вочевидь очікували стати: заслуженими працівниками фізичної культури та спорту України; медалістами "За працю і звитягу"; орденоносцями "За заслуги" різних ступенів.

Бо є велика підозра, що саме після публікації першого списку сталися кардинальні зміни. Чи то Міністерство молоді та спорту, чи то сама УАФ прийняли це радикальне рішення. Але список медалістів, орденістів або просто почесних та шанованих людей нашого футболу суттєво скоротився", – комментирует "чистку рядов" сам К.Андриюк на страницах Champion.com.ua (01.12.21).

Тем не менее, в списке продолжают оставаться персонажи из Дома футбола, на которых заведены даже уголовные дела!

"Отже, "Заслуженим юристом України" готується стати – Запісоцький Юрій Григорович. Я навіть мовчу про справу УАФ стосовно програного матчу збірної України проти Швейцарії у Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS). Я про Україну.

Стосовно Запісоцького 05.11.2021 ухвалою Печерського районного суду м. Києва зобов’язано заступника Генерального прокурора Мустецу І.В. в межах повноважень розглянути питання достатності доказів в рамках КП № 42018000000001404 від 07.06.2018 для здійснення повідомлення про підозру у вчиненні шляхом зловживання своїм службовим становищем пособництва в заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами УАФ в сумі 26 423 595,01 грн. Під час закупівлі обладнання для заводу ТОВ "ФФУ Продакшн" через офшорну компанію-посередника "S.D.T-FZE" (ОАЕ), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

А на "Заслуженого економіста України" претендує – Сагайдак Євгенія Степанівна. Стосовно якої в рамках КП № 42019000000002229 було складено, підписано та 09.04.2021 направлено для погодження процесуальному керівникові письмове повідомлення про підозру у вчиненні пособництва в заволодінні коштами УАФ в особливо великих розмірах на суму 90 310 546,29 грн. шляхом направлення розпоряджень УАФ про перерахування коштів на користь іноземних суб’єктів з ознаками фіктивності, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України", – напоминает журналист.

"Навіть після першого гучного розголосу, ці люди лишаються у списку. Принаймні ми тепер будемо знати, хто настільки важливий у нинішній УАФ, щоб ця організація була готова і далі бити по власній репутації. Хоча вже давно доведено, слово "репутація" стосовно УАФ, давно є зайвим", – резюмирует К.Андриюк. (Champion.com.ua, 01.12.21).

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СУРКИС

К слову, 15 лет назад, 29 ноября 2006 года, Дом футбола открыл двери в Киеве. Новоселье, на которое съехался футбольный бомонд со всего мира, стало одним из пунктов подготовки Украины к завершающему этапу тендера УЕФА за право провести финальный турнир Евро-2012.

В числе почетных гостей были, в частности, президент УЕФА (на тот момент) Леннарт Йоханссон, генеральный секретарь ФИФА Урс Линси, глава оргкомитета ЧМ-2006 Франц Беккенбауэр, член Исполкома УЕФА Мишель Платини, представители более двух десятков европейских национальных ассоциаций, видные политики, дипломаты, тренеры и ветераны футбола.

"Дом футбола станет ячейкой формирования национальной футбольной культуры. Мы создадим надлежащие условия для развития всех направлений футбола – от детско-юношеского до футбола инвалидов и ветеранов", – отметил тогдашний президент ФФУ Григорий Суркис. (Footclub.com.ua, 29.12.21).

Проект осуществлялся благодаря финансовому содействию ФИФА и УЕФА с привлечением внутренних инвестиций. В общей сложности украинская ассоциация потратила на строительство штаб-квартиры порядка 17 миллионов долларов. Впоследствии появление этого футбольного дворца сыграло свою положительную роль в победе на тендере УЕФА за право принять Евро-2012.