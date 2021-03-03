Механик, выживший в авиакатастрофе команды "Шапекоенсе", уцелел в смертельном ДТП

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
2,1 т.
Эрвин Тумири Чоке

Боливийский механик Эрвин Тумири Чоке во второй раз чудом избежал смерти, уцелев после ДТП, которое забрало жизни более 20 человек.

28 ноября 2016 года он работал на самолете, в результате крушения которого из 77 человек, находившихся на борту, выжило только шестеро. Среди погибших – 20 футболистов бразильской команды "Шапекоенсе", которые летели на первый матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ".

Как сообщает издание opinion.com.bo, на этот раз Чоке оказался в автобусе, который на высокой скорости упал с высоты 150 метров. Механик отделался травмой колена и царапинами на спине.

Он не помнит момент аварии, поскольку дремал в этот момент. Проснувшись, Эрвин успел ухватиться за переднее сиденье.

"По дороге я дремал. Когда я проснулся, то все люди вокруг кричали. Я схватился за переднее сиденье и сделал так, чтобы оказаться в чем-то вроде оболочки. Я почувствовал сильный удар после столкновения автобуса с землей, но остался в сознании и сумел выбраться из салона", – рассказал механик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам расследования стала известна причина крушения самолета с футбольной командой "Шапекоенсе".

ФК Шапекоэнсе