Механик, выживший в авиакатастрофе команды "Шапекоенсе", уцелел в смертельном ДТП

Боливийский механик Эрвин Тумири Чоке во второй раз чудом избежал смерти, уцелев после ДТП, которое забрало жизни более 20 человек.

28 ноября 2016 года он работал на самолете, в результате крушения которого из 77 человек, находившихся на борту, выжило только шестеро. Среди погибших – 20 футболистов бразильской команды "Шапекоенсе", которые летели на первый матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ".

Как сообщает издание opinion.com.bo, на этот раз Чоке оказался в автобусе, который на высокой скорости упал с высоты 150 метров. Механик отделался травмой колена и царапинами на спине.

Он не помнит момент аварии, поскольку дремал в этот момент. Проснувшись, Эрвин успел ухватиться за переднее сиденье.

"По дороге я дремал. Когда я проснулся, то все люди вокруг кричали. Я схватился за переднее сиденье и сделал так, чтобы оказаться в чем-то вроде оболочки. Я почувствовал сильный удар после столкновения автобуса с землей, но остался в сознании и сумел выбраться из салона", – рассказал механик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам расследования стала известна причина крушения самолета с футбольной командой "Шапекоенсе".