Матчи 'Динамо' и 'Шахтера' в Юношеской Лиге УЕФА официально отменены

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение отменить проведение Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2020/21.

Исполнительный комитет УЕФА мотивировал свое решение пандемией коронавируса и ее влиянием на проведение соревнований.

В 1/32 финала турнира "Динамо" U-19 и "Шахтеру" U-19 2 и 3 марта предстояло провести матчи против ровесников из "Барселоны" и "Порту" соответственно. Эти игры отменены.

"Ограничения на передвижение клубов-участников создают серьезные трудности для организации их матчей, и два клуба уже отказались от участия в соревнованиях. К сожалению, условия для возобновления этого международного молодежного турнира не выполняются в нынешних обстоятельствах, и как Комитет УЕФА по клубным соревнованиям, так и Европейская ассоциация клубов поддержали идею отмены Юношеской лиги УЕФА в этом сезоне", – говорится в пресс-релизе УЕФА.

Здоровье и безопасность юных игроков являются приоритетной задачей, – уточняется в сообщении.

Отметим, что действующим победителем Юношеской лиги УЕФА является мадридский "Реал", который в финале обыграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 3:2. "Барселона" дважды становилась триумфатором турнира, а "Порту" выигрывал соревнование один раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем розыгрыше Лиги голкипер "Зальцбурга" Даниэль Антош отбил три пенальти подряд и помог своей команде победить "Лион" и выйти в полуфинал.