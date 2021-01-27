"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Юношеской лиге УЕФА

Киевское "Динамо" на своем поле примет "Барселону" в 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА, жеребьевка которой состоялась в среду, 27 января.

Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), донецкий "Шахтер" на этой стадии турнира сыграет домашний матч с "Порту". Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Из-за пандемии коронавируса формат Юношеской лиги УЕФА был изменен. Победители противостояний будут определены по итогам одного поединка.

Встречи 1/32 финала пройдут 2-3 марта. Полное расписание плей-офф турнира:

1/32 финала – 2-3 марта;

1/16 финала – 6-7 апреля;

1/8 финала – 20-21 апреля;

Четвертьфиналы – 4-5 мая;

Полуфиналы – 17 мая;

Финал – 20 мая.

Отметим, что действующим победителем Юношеской лиги УЕФА является мадридский "Реал", который в финале обыграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 3:2. "Барселона" дважды становилась триумфатором турнира, а "Порту" выигрывал соревнование один раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем розыгрыше Лиги голкипер "Зальцбурга" Даниэль Антош отбил три пенальти подряд и помог своей команде победить "Лион" и выйти в полуфинал.