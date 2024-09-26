'Матч за Героев': при содействии Ощада и Mastercard в Киеве состоится благотворительный футбольный матч с участием звезд и ветеранов на протезах

Mastercard и Ощадбанк объявили о старте благотворительного проекта, миссия которого – содействие социальной реинтеграции людей с ампутациями конечностей и развитие адаптивного спорта. В рамках проекта также состоится благотворительный сбор – 7,5 млн грн. на спортивные протезы для ветеранов. Проект реализуется при поддержке Украинской ассоциации футбола, Superhumans Center, Футбольного клуба Покрова АМП и MEGOGO.

Mastercard и Ощадбанк объявили о старте проекта Матч за Героев, ключевым событием которого станет благотворительный футбольный матч, который состоится 20 октября на стадионе НТК имени Виктора Банникова в Киеве. На футбольном поле встретятся ветераны с ампутациями конечностей – пациенты Superhumans Center – и известные украинские звезды, среди которых Анатолий Анатолич, Александр Педан, Иван Люленов и другие.

Игра состоится в формате 7х7 с двумя таймами продолжительностью 20 минут каждый, а также перерывом в 15 минут. Билет на матч можно получить, сделав донат на сайте Superhumans Center: первые 250 участников, которые задонатат на сбор от 100 грн картой Mastercard любого банка, получат по два приглашения на игру. Трансляция матча состоится на медиасервисе MEGOGO и на Youtube канале MEGOGO Спорт.

"Матч за Героев" – это дань уважения всем украинцам, которые несмотря на обстоятельства и полученные ранения не останавливают свое движение вперед, каждый день мы в Mastercard стремимся к созданию мира равных возможностей для всех, и этим проектом хотим сделать еще один шаг в развитии Украины без барьеров. Мы рады объединить усилия с партнерами ради инициативы, которая откроет новую страницу по развитию безбарьерного спорта и реинтеграции ветеранов", – говорит Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

Благотворительный проект ставит целью собрать 7,5 млн грн на спортивные протезы для ветеранов, потерявших конечности. С 20 сентября по 31 октября 2024 года включительно одна гривна с каждой транзакции картой Mastercard от Сбербанка будет перечисляться на сбор для пациентов Superhumans Center, нуждающихся в спортивных протезах.

"Помощь в восстановлении после ранений и реинтеграция ветеранов и ветеранок войны в мирную жизнь является важной составляющей инклюзивной программы Ощадбанка "Моя безбарьерность". Спорт – один из лучших путей реабилитации для раненых защитников и защитниц, которым для тренировок и соревнований часто нужны качественные спортивные протезы. Объединив усилия в рамках этого проекта, мы сможем обеспечить нашим героям необходимое протезирование и тем самым в очередной раз подтвердим нашу благодарность и уважение за то, что Украина остается независимым и свободным государством", – комментирует Сергей Наумов, глава правления Сбербанка.

Целью проекта является преодоление предубеждений относительно людей с инвалидностью и содействие социальной реинтеграции ветеранов с ампутациями, создание условий для их активного образа жизни.

"За почти два года работы мы поняли, что Superhumans не только возвращает украинцам упущенные возможности, но и открывает новые мечты, цели, планы, а следовательно – достижения. Сегодня наши выпускники, вновь имеющие возможность стоять на двух ногах, покоряют горные вершины – хотя до этого не увлекались туризмом, бегают марафоны – хотя раньше даже не обували кроссовок, приходят в профессиональный спорт, хотя никогда этого не планировали. И более того – достигают безумных успехов не только в Украине, но и на мировых соревнованиях. Именно поэтому для нас настолько важен этот проект. Мы счастливы, что с каждым стейкхолдером мы уже имеем длительный положительный опыт сотрудничества и теперь эти партнеры сошлись вместе, чтобы подарить еще больше возможностей тем, кто точно этого стоит!", – отмечает СЕО Superhumans Center Ольга Руднева.

"Матч за Героев" состоится в уникальном формате с участием игроков на спортивных протезах, при этом с учетом лучших практик ампфутбола (amputee football – футбол для лиц с ампутацией).

"Футбол – это самый популярный и распространенный вид спорта в мире, обладающий чрезвычайной объединяющей и целебной силой. Украинская ассоциация футбола поддерживает людей, которые интересуются адаптивными видами спорта и активно развивает ампфутбол. Нет ограничений, когда есть желание вернуться в игру! Спасибо партнерам за общий проект и важную цель", – добавила Елена Балбек, советница Президента Украинской Ассоциации Футбола.