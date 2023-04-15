Матч УПЛ установил исторический рекорд чемпионатов Украины по футболу. Видео

Матч 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между харьковским "Металлистом" и "Вересом" из Ривного завершился со счетом 5:5. Впервые в чемпионатах Украины по футболу обе команды забили по 5 голов в одном матче. Исторический поединок состоялся в Ужгороде.

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Счет уже на 6-й минуте открыл Егор Картушов, а спустя четыре минуты Богдан Порох его удвоил.

К 23-й минуте "Верес" усилиями Андрея Близниченко и Владислава Шарая смогли восстановить равновесие.

Через 2 минуты Максим Прядун вновь вывел "Металлист" вперед, после чего начались "качели", когда хозяева забивали, а гости сравнивали.

На 59-й минуте ривненская команда впервые вышла вперед, однако через 20 минут Владислав Наумец спас для "Металлиста" ничью.

Эта игра на стадионе "Авангард" также повторила самый результатиный матч в истории нашего футбола.

Топ-6 результативных встреч в УПЛ

"Динамо" – "Металлург" Донецк (9:1, 2013 год)

"Волынь" – "Металлург" Запорожья (9:1, 2015 год)

"Нива" Тернополь – "Динамо" (3:7, 2000 год)

"Шахтер" – "Торпедо" Запорожье (9:1, 1997 год)

"Шахтер" – "Ворскла" (7:3, 1998 год)

"Говерла" – "Шахтер" (3:7, 2015 год)

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