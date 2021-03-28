Матч Сербия – Португалия завершился скандалом с участием Роналду. Видео

Максим Иншаков Футбол 11:51, 28.03.2021 Обновлено: 11:53, 28.03.2021

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду устроил скандал на последних секундах матча квалификации на чемпионат мира-2022 против Сербии.

На 3-й добавленной минуте при счете 2:2 Роналду убежал в контратаку, опередил голкипера, прокинул мяч в ворота и побежал праздновать.

Но защитник Стефан Митрович в подкате вынес круглого, а нидерландский арбитр Данни Маккели не остановил встречу, не увидев в этом эпизоде гол.

Мяч пересек линию
Кадр из видео

На видео с 2:24

Судьи почитали, что в мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано. На игре не было ни ВАР, ни системы определения гола.

Разъяренный Роналду накричал на рефери, за что получил желтую карточку. После этого Криш выбросил капитанскую повязку, несколько раз скрестил руки и ушел с поля, никого не замечая.

Роналду выкинул капитанскую повязку
B/R FOOTBALL

"Быть капитаном сборной Португалии – одна из главных привилегий в моей жизни, я горжусь этим. Я всегда отдаю и буду отдавать всего себя ради своей страны, и это никогда не изменится. Но бывают трудные времена, особенно когда чувствуешь, что пострадала целая нация", – написал в Instagram футболист "Ювентуса".

Роналду обратился к болельщикам
Instagram Криштиану

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок киевского "Динамо" Жерсон Родригес стал автором сенсационной победы сборной Люксембурга в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Ирландии.

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