Матч Сербія – Португалія завершився скандалом за участю Роналду. Відео

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду влаштував скандал на останніх секундах матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Сербії.

На 3-й доданій хвилині при рахунку 2:2 Роналду втік в контратаку, випередив голкіпера, прокинув м'яч в ворота і побіг святкувати.

Але захисник Стефан Мітровіч в підкаті виніс круглого, а нідерландський арбітр Данні Маккелі не зупинив зустріч, не побачивши в цьому епізоді гол.

М'яч перетнув лінію Кадр з відео

На відео з 2:24

Судді вважали, що в м'яч не перетнув лінію, тому взяття воріт не було зафіксовано. На грі не було ні ВАР, ні системи визначення гола.

Розлючений Роналду накричав на рефері, за що отримав жовту картку. Після цього Кріш викинув капітанську пов'язку, кілька разів схрестив руки і пішов з поля, нікого не помічаючи.

Роналду викинув капітанську пов'язку B / R FOOTBALL

"Бути капітаном збірної Португалії – одна з головних привілеїв в моєму житті, я пишаюся цим. Я завжди віддаю і буду віддавати всього себе заради своєї країни, і це ніколи не зміниться. Але бувають важкі часи, особливо коли відчуваєш, що постраждала ціла нація" , – написав в Instagram футболіст "Ювентуса".

Роналду звернувся до вболівальників Instagram Кріштіану

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