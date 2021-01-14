Матч "Баварии" в Кубке Германии завершился грандиозной сенсацией. Видео

"Бавария" сенсационно вылетела из Кубка Германии на стадии 1/16 финала, уступив на выезде "Хольштайн Килю", который выступает во втором по силе дивизионе страны, со счетом 2:2 (6:5 по пенальти).

Мюнхенцы на правах явных фаворитов владели инициативой по ходу всей встречи и прогнозируемо открыли счет уже на 14-й минуте после ошибки голкипера хозяев, который "подарил" мяч Сержу Гнабри у себя во вратарской. Под конец первого тайма "Хольштайн" сумел отыграться благодаря хладнокровности Фина Бартельса, уверенно реализовавшего выход один на один.

В самом начале второй половины "Бавария" вышла вперед после красивого удара со штрафного в исполнении Лероя Сане, однако на пятой добавленной минуте хозяевам снова удалось восстановить ничейный результат. Игра перешла в серию пенальти, где футболист мюнхенцев допустил роковую ошибку на шестом ударе.

В следующем раунде "Хольштайн" встретится с еще одним клубом из второй Бундеслиги "Дармштадтом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче чемпионата Германии "Бавария" неожиданно уступила "Боруссии" из Менхенгладбаха, выигрывая со счетом 2:0.