Мать убитого в "ДНР" украинского вратаря: такой исход в страшном сне не могла представить

Мать голкипера молодежной команды "Авангарда" Степана Чубенко, которого в 2014 году убили боевики "ДНР", рассказала, какие чувства испытывает через 9 лет после смерти сына. По словам Сталины Чубенко, когда искала ребенка думала, что его просто побили и держат, чтоб сошли следы избиения. Но то, что случилось на самом деле семья Чубенко даже в страшном сне не могла представить.

Мать спортсмена уверена, что ее сын не единственный, кого убили.

"Убийцы и насиловали, и мародерствовали. Я вот думаю, как можно с этим жить. Как можно спать. Не приходят во сне люди, которых они не просто убивали... Одно дело, когда воюют страны, убивают друг друга, но другое дело - пытки, поставленные на поток... Это вообще жуть. То есть им доставляет удовольствие и наслаждение пытать и издеваться", – сказала женщина в эфире Youtube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.

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Пытаясь найти ребенка семья Чубенко собирала информацию по крупицам

"Мы понимали, что он там все равно был и исчез не просто так. Потом нам стали говорить, что да, здесь кого-то расстреляли, но ему лет 20 и он из Западной Украины. И мы стали все это связывать, может людям сказали про его шарфик "Карпат" и подумали что он оттуда. Я стала говорить: "Давайте за это ухватимся. Давайте искать, давайте вернем его родителям". А это оказался Степа", – грустно подытожила Сталина Вячеславовна.

В июне 2017 года главный подозреваемый в убийстве голкипера был задержан в Крыму после запроса властей Украины. Вадим Погодин поместили в изолятор временного содержания в Симферополе. Однако оккупационные власти Крыма отказались выдать террориста украинской стороне. Позже в различных СМИ появилась информация, что Погодин отпущен на свободу.

10 ноября 2017 года Дзержинский городской суд Донецкой области вынес заочный приговор убийцам. Они были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению.