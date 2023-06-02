Маркевич неожиданно возобновил карьеру: кого возглавил финалист Лиги Европы

Знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич неожиданно возобновил свою карьеру спустя семь лет после того, как завершил работу с "Днепром". 72-летний специалист получил назначение в родные львовские "Карпаты", которые возглавил уже в пятый раз.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте "бело-зеленых". "ФК "Карпаты" ставит перед собой амбициозные планы. Мы убеждены, что главный тренер Мирон Маркевич станет залогом реализации этих планов и выведет команду на высокие места в высшем футбольном дивизионе", – отмечается в заявлении.

За свою долгую карьеру Маркевич тренировал множество команд, включая национальную сборную Украины. С ней он провел четыре матча (три победы и ничья).

Самыми большими успехами уроженца Винников можно считать "серебро" харьковского "Металлиста" в сезоне-2012/2013, а также выход с "Днепром" в финал Лиги Европы-2015. Тогда в Варшаве украинская команда подарила роскошный перфоманс в противостоянии с испанской "Севильей", уступив 2:3.

После того, как в 2016 году у "Днепра" возникли серьезные финансовые проблемы, Маркевич подал в отставку с поста главного тренера команды. Через некоторое время он возглавил комитет национальных сборных в Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Отметим, что по итогам нынешнего розыгрыша чемпионата Украины в первой лиге "Карпаты" финишировали на пятом месте и не смогли пробиться в Премьер-лигу.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик получил нового тренера в лондонском "Челси".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!