'Марадона был в агонии 12 часов'. Впервые опубликованы подробности вскрытия легендарного аргентинца

На судебном процессе, где слушалось дело против семи медработников, обвиняемых в халатности, приведшей к смерти Диего Марадоны, впервые были обнародованы выводы вскрытия. Эксперты заявили, что легендарный футболист мог находиться в состоянии агонии до 12 часов и умер от хронической сердечной недостаточности, сопровождавшейся тяжёлыми патологическими изменениями органов.

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Эксперты сообщили, что на момент смерти организм футболиста находился в критическом состоянии: сердце было в два раза тяжелее нормы, в животе обнаружили около трёх литров жидкости, а лёгкие были полностью заполнены водой.

"Мозг был отечным, весил больше нормы, в плевральных полостях находилось до полулитра жидкости с каждой стороны. Лёгкие весили около 1,1 килограмма — на 170 граммов больше обычного", — сообщил эксперта Карлос Маурисио Кассинелли издание infobae.com.

Особое внимание судмедэксперты обратили на состояние сердца Марадоны. По их словам, оно весило 503 грамма вместо нормальных 250 и было заполнено жиром. В сердце обнаружили кровяные сгустки, характерные для длительного периода агонии. По данным экспертов, она могла продолжаться до 12 часов.

"Это был процесс, развивавшийся не за один день. Задержка жидкости и отёк органов формировались минимум в течение десяти дней. Если бы пациент находился под медицинским наблюдением, этого можно было бы избежать", — подчеркнул эксперт Федерико Корасанити.

Судмедэксперты также уточнили, что смерть наступила гораздо раньше, чем было зафиксировано официально. По их расчётам, Марадона мог умереть между 9 и 12 часами дня, однако тело обнаружили только ближе к вечеру.

На заседании прозвучало, что состояние здоровья Марадоны требовало госпитализации, а не домашнего ухода. По мнению специалистов, при своевременной медицинской помощи трагедии можно было бы избежать.

Как сообщал OBOZ.UA, великий Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября 2020 года в своем доме в Буэнос-Айресе. Согласно результатам вскрытия, смерть бывшего футболиста наступила из-за сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких.

Адвокат Марадоны Матиас Морла назвал преступным идиотизмом действия врачей, объяснив, что за Диего на протяжении долгого времени не следил никто из специального персонала, а скорая помощь ехала к нему более получаса.

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