"МанСити" согласился отпустить Зинченко: СМИ назвали новый клуб украинца

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко может продолжить карьеру в итальянском "Лацио", сообщает lalaziosiamonoi.it.

Президент римского клуба Клаудио Лотито разочарован игрой команды и трансферами в этом и прошлых сезонах: он потратил почти 50 миллионов на игроков, которые ничего не дают, таких как Денис Вавро, Ведат Мурики, Вален Бериша и Риза Дурмиси.

Лотито в первую очередь требует исправить ситуацию с позицией левого защитника. На это место и рассматривается Зинченко.

Как сообщают итальянские журналисты, идею усиления Александром одобрил главный тренер "Лацио" Филиппо Инзаги. Клуб готов платить нашему соотечественнику 2 млн евро за сезон.

По информации СМИ, "Манчестер Сити" уже высказал свое согласие отпустить футболиста сборной Украины в аренду с правом выкупа за 20 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Зинченко заинтересовал сильнейший клуб страны "Ювентус" и "Наполи", который давно мечтает заполучить украинца в свой состав.