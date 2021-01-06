"МанСіті" погодився відпустити Зінченка: ЗМІ назвали новий клуб українця

Максим Іншаков Футбол 23:18, 6.01.2021 Оновлено: 23:27, 6.01.2021

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в італійському "Лаціо", повідомляє lalaziosiamonoi.it.

Президент римського клубу Клаудіо Лотіто розчарований грою команди і трансферами в цьому і минулих сезонах: він витратив майже 50 мільйонів на гравців, які нічого не дають, таких як Денис Вавро, Ведат Мурікi, Вальон Беріша і Різа Дурмісі.

Лотіто насамперед вимагає виправити ситуацію з позицією лівого захисника. На це місце і розглядається Зінченко.

Як повідомляють італійські журналісти, ідею посилення Олександром схвалив головний тренер "Лаціо" Філіппо Інзагі. Клуб готовий платити нашому співвітчизнику 2 млн євро за сезон.

За інформацією ЗМІ, "Манчестер Сіті" вже висловив свою згоду відпустити футболіста збірної України в оренду з правом викупу за 20 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що Зінченко зацікавив найсильніший клуб країни "Ювентус" та "Наполі", який давно мріє отримати українця до свого складу.

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