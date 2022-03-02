Мама и сестра Шевченко остались в Киеве и не уедут: они организовываются, уходят в укрытия, пытаются передавать еду

Легендарный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко признался, что его мама и сестра остаются в Киеве во время российского вторжения. А бывший тренер национальной сборной, который живет в Лондоне, ведет переговоры с политиками и благотворительными фондами для организации помощи своей стране и пострадавшим людям.

Шевченко рассказал, что его семья в Киеве не стала покидать город после вторжения РФ, а осталась и помогает, чем может.

"Мои родственники, мама, сестра в Киеве, и никуда не уедут. Они будут там. И по возможности помогают, делают все, что можно. Они организовываются, уходят в укрытия, пытаются передавать еду. Хочу поблагодарить всех солдат, всех людей, которые сегодня защищают мою страну – вы мои Герои!", – сказал обладатель "Золото мяча" в эфире "Украина 24".

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Сам Шевченко сейчас активно распространяет информацию о войне в Украине, общается с телеканалами и политиками, собирается устраивать марафоны по сбору средств для страны.

"Мы все понимаем, какая огромная гуманитарная проблема сейчас у нас в Украине. Слышал, что люди не могут выехать. Я сейчас на связи с послами в Италии, Великобритании, общаюсь с Красным Крестом и фондами для перечисления денег на закупку медикаментов и размещения людей. Будем делать марафоны по сбору средств", – рассказал тренер.

По поводу будущего футбольной сборной РФ Шевченко был категоричен. Теперь Россия не будет участвовать ни в одном турнире – ни в футбольном, ни в общеспортивном. "Весь мир сегодня от них отвернулся. Как можно поддерживать страну, которая ведет открытую войну?", – говорит специалист.

Ранее Шевченко выразил благодарность президенту и украинской армии, которая защищает страну. А также рассказал про протесты в Лондоне в пользу Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сборную России отстранили от всех соревнований ФИФА и УЕФА, а клубы РФ выгнали из еврокубков.