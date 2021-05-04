Малиновский побил достижение Алексея Михайличенко

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский обошел Алексея Михайличенко в рейтинге украинских футболистов в чемпионате Италии по количеству игрового времени за сезон.

Малиновский в чемпионате-2020/2021 провел уже 1616 минут. Алексей Михайличенко в сезоне-1990/1991 в "Сампдории" сыграл 1569.

На 9-м месте с показателем 2192 минут расположился Андрей Шевченко. Свой результат Шева показал в футболке "Милана", играя в Серии А в 2005/2006 годах.

Отметим, что Руслан подвинуть Андрея Николаевича в топ-10 не сможет при любом раскладе. Даже если Малиновский сыграет во всех четырех оставшихся турах итальянского первенства по 90 минут, суммарно это составит 1929 минут за сезон.

Полностью топ-10 украинцев в чемпионате Италии по футболу выглядит следующим образом:

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля Малиновский попал в символические сборные 33-го тура итальянской Серии А по версиям двух статистических порталов.