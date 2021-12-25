Малиновский на украинском языке обратился в Италии к фанатам "Аталанты". Видео

Футболист сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский принял участие в ежегодной поздравительной акции от своего клуба. На видео, которое опубликовал Youtube-канал "Аталанты" наш соотечественник вместе с другими игроками поздравил всех болельщиков с зимними праздниками.

По задумке организаторов, футболисты должны были сказать несколько теплых слов для поклонников на своем родном языке. Малиновский решил кроме украинского, повторить поздравление на итальянском.

"Всіх з Різдвом Христовим вітаю! Бажаю всього найкращого в новому році і більше перемог!" – сказал Руслан.

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Отметим, что в социальных сетях Руслан вместе с женой Роксаной и дочкой Оливией также оставили поздравительные послание.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист и его будущая жена познакомились в Севастополе в 2013 году.

Ранее Роксана занималась бальными танцами, но оставила их и уехала с мужем из Крыма.

Напомним, Руслан выступает в Бергамо с лета 2019 года, а до этого играл за бельгийский "Генк" и луганскую "Зарю".

Ранее Руслан разговаривал на русском, но с некоторых пор решил общаться на родном языке.