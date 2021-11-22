Лучшим молодым футболистом Европы признали травмированного испанца
Полузащитник испанской "Барселоны" Педри назван лучшим молодым футболистом Старого Света возрастом до 21 года. 25 ноября парню исполнится только 19 лет, но он уже заслужил признание многих экспертов, победив в конкурсе с огромным отрывом.
Награду Golden Boy вручает итальянская газета TuttoSport, которая и объявила 22 ноября результаты голосования. Атакующий хавбек получил в опросе 318 очков. При этом 18-летний англичанин Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", ставший вторым, заработал 119 баллов, отстав от победителя почти на 200 очков.
В минувшем сезоне Педри сыграл в 73 матчах (!) – в 52 в форме "Барсы" и в 21 – в сборных Испании разных возрастов. После серебряной медали Олимпийским игр в Токио-2020 в своем клубе парень, за которого установили миллиард евро отступных, успел появиться лишь в четырех встречах, после чего получил травму.
Напомним, на предварительных раундах отбора среди претендентов на Golden Boy значились украинцы Илья Забарный из "Динамо" и Михаил Мудрик из "Шахтера".
В прошлом году награду получил норвежский форвард "Боруссии" (Д) Эрлинг Холанд. Официальная церемония вручения приза пройдет 13 декабря в Турине.
Как сообщал OBOZREVATEL, семеро футболистов "Баварии" не сыграют против "Динамо" из-за коронавируса.