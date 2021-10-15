Миллиард евро отступных! 'Барселона' подписала юного таланта, но он не один такой

Несмотря на огромные долги, "Барселона" продолжает вкладывать деньги в звездных футболистов. Испанский гранд продлил контракт до 2026 года с 18-летний полузащитником Педри. Примечательным же стал не столько этот факт, как клаусура – сумма отступных, которую потенциальный покупатель должен выложить за юного таланта.

Новость о подписании контракта сообщил официальный сайт каталонского клуба. В частности, говорится, что за Педри при его переходе нужно заплатить один миллиард евро! Впрочем, как оказалось, он не один такой. Также в миллиард "Реал" оценил своего забивного французского форварда Карима Бензема и уругвайского полузащитника Федерико Вальверде.

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Инвестиция в Педри – это мысли "Барсы" о будущем. Пока же команда занимает лишь девятое место в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов разгромно проиграла "Баварии" и "Бенфике" – по 0:3. В первой встрече испанец провел на поле 90 минут, а в гостях у команды украинского нападающего Романа Яремчука – 68. Сейчас Педри залечивает травму.

Интересно, что популярный сайт Transfermarkt оценивает Педри в 80 миллионов евро. Это пока что максимальная рыночная стоимость воспитанника "Лас-Пальмаса".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября Неймар и Суарес забили в матче Бразилия – Уругвай, Аргентина с Месси победила в отборе ЧМ.