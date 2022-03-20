Лучший футбольный арбитр Украины отсудил матч в Италии, выйдя на поле с желто-синим флагом. Видео

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Украинкий арбитр Екатерина Монзуль провела матч женской Серии А между "Интером" и "Сампдорией". 40-летняя харьковчанка после начала войны в нашей стране смогла уехать в Италию.

Благодаря помощи Федерации футбола Италии (ФФИ) были оплачены все расходы юным футболистам, а также судьям. Президент ФФИ Габриэле Гравина заявил, что организовал это, чтобы чтобы отправить еще одно важное сообщение в пользу мира.

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На поединок 17-тура чемпионата Италии Монзуль вышла закутанная в желто-синий флаг.

Вместе со своими итальянскими колегами украинка сфотографировалась на фоне надписи "Играй за мир".

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Интера". Екатерина на 43-й минуте покзаала игроку "Интера" единственную желтую карточку в матче.

Отметим, что Монзуль в 2021 году была признана лучшим арбитром УПЛ. ​

​Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Европейский футбольный союз (УЕФА) впервые в истории внес в мужской список арбитров на вторую половину сезона 2021/22 женщин-рефери. Ими стали француженка Стефани Фраппар и украинка Екатерина Монзуль.