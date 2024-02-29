Лучший бомбардир в истории. Умер легендарный украинский футболист, выигрывавший Кубок СССР

Бывший украинский футболист Владимир Данилюк скончался на 77-м году жизни, сообщает представитель пресс-службы "Карпат" Юрий Назаркевич. Данилюк выступал за "Карпаты" с 1966 по 1978 годы, став лучшим бомбардиром в истории львовского клуба.

В июле 2023-го пострадал от ночной ракетной атаки России на Львов. Квартира Данилюка после ударной волны осталась без окон и дверей. Выбраться из разрушенного помещения тогда Владимиру Александровичу помогла его жена.

Данилюк был воспитанником "Нефтяника" из Дрогобыча, где за три месяца в соревнованиях класса "Б" забил 9 голов. В 1965 году его пригласили в львовские "Карпаты". Из-за перелома ноги 19-летний нападающий не смог проявить все свои бомбардирские способности в дебютном сезоне.

С сезона 1968-го стал игроком основного состава, вместе с "Карпатами" выиграв первенство в своей подгруппе, забив 80 голов в 40 матчах. В следующем году он вместе с командой стал обладателем Кубка СССР.

Эта победа позволила "Карпатам" представлять СССР в Кубке обладателей кубков сезона 1970/1971. В первом раунде (1/16 финала) украинцы не смогли пройти румынский "Стяуа". В первом матче во Львове украинцы пропустили единственный гол на 88-й минуте. Ответная встреча завершилась со счетом 3:3.

За семь лет в Высшей лиге чемпионата СССР (1971—1977) Владимир Данилюк сыграл 142 матча, в которых забил 42 гола. Он входит в список 50 лучших украинских бомбардиров чемпионата СССР. Перенес в своей карьере пять переломов.

Всего же в "Карпатах" забил 88 голов во всех чемпионатах СССР, 6 голов в матчах на Кубок СССР, 34 — в международных товарищеских встречах. Завершил игровую карьеру в 1979 году. С этого же года работал тренером-преподавателем в Львовском училище физической культуры.

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