Легендарный футболист 'Карпат' попал под ракетный удар во Львове

Лучший бомбардир в истории "Карпат" и заслуженный тренер Украины Владимир Данилюк пострадал от ночной ракетной атаки России на Львов. 75-летний экс-футболист с 1966 по 1978 год провел за львовский клуб 293 матча, забив 88 голов.

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Как сообщил украинский спортивный журналист и историк футбола Александр Паук, помещение Данилюка после ударной волны осталась без окон и дверей.

"Жена Владимира Ярослава не растерялась и помогла мужу выбраться из разрушенной квартиры №9. Это номер, под которым Володя провел свою футбольную карьеру. К сожалению, другим жильцам дома не удалось пережить в эту трагическую ночь", - написал Паук в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты ночью 6 июля совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на гражданскую застройку Львова: "Калибрами" попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом.

В результате террористических действий страны-агрессора пять человек погибли, еще 40 пострадали, среди них есть ребенок.

По словам Садового, в результате российской ракетной атаки повреждения получили около 60 квартир жилой многоэтажки и еще ряд домов вокруг.

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