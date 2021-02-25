Луческу: у нас хорошие отношения с болельщиками "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что понимает ненависть некоторых фанатов киевской команды по отношению к себе.

В интервью изданию Anadolu Agency румынский специалист заявил, что сейчас все его силы направлены на то, чтобы выигрывать трофеи со столичным клубом. По мнению Мистера, его отношения с болельщиками постепенно налаживаются и их можно назвать хорошими.

"Украинский футбол такой же непростой, как и турецкий. Это нормально, что болельщики "Динамо" меня невзлюбили. На протяжении 12 лет я был тренером "Шахтера" и выиграл с командой множество чемпионских титулов. Киевляне были нашими главными соперниками. Сейчас я пытаюсь поднять "Динамо" на вершину. Не все фанаты плохо ко мне относятся, только некоторые из них. Болельщики постепенно привыкают ко мне, у нас хорошие отношения", – заявил Луческу.

Напомним, что Мирча пришел в "Динамо" летом 2020 года, и это вызвало негативную реакцию у ультрас киевлян. Румынский специалист признавался, что чуть не отказался от работы из-за реакции фанатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу рассказал, что изначально не думал, что его пригласили в "Динамо" на пост главного тренера.