Луческу сделал признание о победе над "Шахтером", упомянув месть

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что ему было нелегко в поединке против донецкого "Шахтера" в 22-м туре УПЛ.

Румынский специалист в интервью telekomsport.ro напомнил, что он 12 лет проработал в стане "горняков". При этом наставник киевлян похвалил своих футболистов за победу, отметив, что он не пытался мстить своей бывшей команде.

"С человеческой точки зрения мне сложно играть против "Шахтера". Победа – это не месть, исключено. Была игра, в которой "Шахтер", имея очень техничных, сильных индивидуальных игроков, хорошо контролировал мяч, но мы играли организованно в обороне. Я знал о них все, рассказывал игрокам все, что они будут делать. Чисто профессионально, как тренер, я благодарен своим ребятам. После матча я поздравил игроков и сказал: браво, спасибо вам за оборонительную игру, за то, как вы меня слушали", – сказал Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу раскритиковал создание Европейской футбольной суперлиги, о которой было объявлено 19 апреля.