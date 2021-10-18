Луческу назвал состав на матч "Динамо" в Барселоне и взял Супрягу
В понедельник днем киевское "Динамо" улетело на матч Лиги чемпионов с "Барселоной". Поединок третьего тура группового этапа начнется на "Камп Ноу" в 19:45 по украинскому времени. Тренерский штаб "бело-голубых" взял в Испанию 24 футболиста.
Об этом сообщил официальный сайт "Динамо". В заявке оказался и опальный нападающий Владислав Супряга. Хотя некоторые эксперты считали, что карьера "нового Шевченко" в "Динамо" окончена. Молодой футболист неудачно провел матч против "Львова".
Обращает на себя внимание, что в списке всего два голкипера.
Вратари: Бойко, Бущан.
Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный.
Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо.
Форварды: Шкурин, Супряга, Рамирес.
Вместе с основным составом в Каталонию отправился и молодежный (U-19), который сыграет с "Барсой" в Юношеской лиге УЕФА. Тренироваться на поле "Камп Ноу" динамовцы будут уже во вторник.
После двух туров киевляне занимают третье место в группе Е, сыграв вничью с "Бенфикой" (0:0) и проиграв "Баварии" (0:5). "Барселона" же пока что дважды уступила с крупным счетом 0:3 и немецкому, и португальскому грандам.
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