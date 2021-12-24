Луческу нашел необычное место для аренды футболистов 'Динамо'

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу решил отдавать своих молодых подопечных, которые не попадают в основную команду, в аренду в Румынию. На дня стало известно, что Луческу одобрил переход Супряги в "Клуж", теперь же 76-летний специалист хочет помочь родному клубу – бухарестскому "Динамо".

Информацию об этом сообщает румынский сайт DigiSport. Наставник украинской команды не отказывается от этой идеи даже после увольнения в среду, 22 декабря, Мирчи Редника – тренера румынского клуба.

"У нас есть такая идея [с арендой в Румынию]. В Бухаресте также заинтересованы. Все остается в силе и в отсутствие Редника.

Хотя я не уверен, что проблему можно решить только за счет перехода нескольких молодых футболистов. С ними не спасешься от вылета, но они привносят в игру энтузиазм. Впрочем, нужны и более ценные игроки, с которыми можно создать сильный коллектив", – рассказал Мистер.

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Перед своим увольнением Редник говорил, что договорился с Луческу об аренде хотя бы двух киевлян. Сейчас команда из Бухареста занимает 15-е, предпоследнее, место в чемпионате Румынии, набрав 12 очков в 21 матче и отставая от "Крайовы" на семь пунктов.

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