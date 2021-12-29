'Ливерпуль' с незабитым пенальти Салаха проиграл 'Лестеру' и отстал от 'МанСити'. Видео

Один из лидеров английской Премьер-лиги, "Ливерпуль", довольно неожиданно проиграл "Лестеру" в матче 20-го тура со счетом 0:1. Футболисты немецкого тренера Юргена Клоппа теперь отстают от "Манчестер Сити" уже на шесть очков.

Хотя все могло сложить для "красных" по-другому. Однако египетский форвард Мохамед Салах на 16-й минуте не реализовал пенальти, а на добивании ударил в перекладину. Его же звездным партнерам также не везло в завершающей стадии атаки.

А решающим стал удар Адемолы Лукмена на 59-й минуте, который за пару минут перед голом вышел на замену. Смотрите лучшие моменты игры в Лестере.

Украинец Андрей Ярмоленко остался в запасе "Вест Хэма" на гостевой матч с "Уотфордом", а его партнеры уверенно разбили одного из аутсайдеров со счетом 4:1.

Видео дня

Этот успех позволил "молотобойцам" подняться на пятое место, обойдя земляков из "Тоттенхэма". Форвард "шпор" Харри Кейн хоть и забил пенальти, команда итальянского тренера Антонио Конте разошлась со скромным "Саутгемптоном" ничьей 1:1.

В среду, 29 декабря, проведут еще два поединка: "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко сыграет с "Брентфордом", а "Челси" примет "Брайтон".

Как сообщал OBOZREVATEL, нытики из МЮ во главе с Роналду едва не проиграли "Ньюкаслу".

Тем временем Андрей Шевченко заболел коронавирусом. Тренер "Дженоа" ушел на самоизоляцию.