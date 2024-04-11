Зинченко, Довбик и другие украинские игроки в топ-лигах: кого ждет борьба за ЛЧ, а кому грозит позорный вылет

Европейские топовые лиги вышли на финальные отрезки. И наши футболисты среди грандов и не только получают свои итоговые цели на сезон. Для кого-то это вопрос чемпионства, для кого-то – еврокубков, а для кого-то – вообще сохранение прописки в элитном дивизионе. У кого какая задача, как ее достичь и удастся – читайте в материале OBOZ.UA.

Медали Ла Лиги на троих или уже нет?

Ситуация в Испании самая легкая: там все, кажется, понятно уже сейчас. На финишной прямой "Реал" на правах короля лиги ворвался в битву за золото и уверенно изменил все в свою пользу. Это будет первый сезон, где Лунин возьмет медали не только за пребывание в команде, а и за фактическое участие в этой победе. Запас очков мадридцев значителен: отрыв от "Барселоны" и "Жироны" в 8 и 10 очков, "Атлетик" и "Атлетико" догнать лидера тем более не смогут. И хоть до конца чемпионата еще 8 туров, золотые медали уже постепенно собираются в турне в Мадрид. У украинского голкипера две задачи: продолжить свое феноменальное выступление в Испании и больше внимания уделить Лиге Чемпионов, где было немало проблем с "Сити".

Куда более интересна задача у "Жироны" и украинского дуэта. Довбик и Цыганков – основные футболисты каталонского клуба, задействованные почти в каждой игре. Таранный характер игры Артема с внезапным появлением в зоне удара переживает разные эпизоды – от взрывных взлетов до незабивных серий. Впрочем, сейчас он как будто восстановил свое чувство к точным ударам. Впереди из сложных соперников - только "Атлетико" и "Барселона". Есть возможность побыть в ЛЧ дольше, ведь, в отличие от ситуации с "Днепром-1", испанцы зайдут сразу в группу. У форварда чрезвычайное доверие от тренера Мичела, за что он поблагодарил дублем:

Роль Цыганкова более универсальна. Где его только не наигрывали: на родном правом фланге, чистым вингером или правым полузащитником, оттянутым нападающим или открытым форвардом. Даже левым вингером несколько матчей было – на всех позициях ему легко удается проявить лучшие качества. Именно такая универсальность украинца пригодится "Жироне", которая очень любит предоставить индивидуальностям пространство и использовать их сильные стороны в наиболее удобный момент.

И когда золото уже потеряно, на арену выходит другой каталонский клуб, который до последнего будет сопротивляться в битве за второе место. "Барселона" еще в январе выглядела не готовой к медалям, теперь – готова как никогда. Короткий спад "Жироны" за несколько месяцев позволил блау-гранас наверстать отставание и фактически сравняться по очкам. Обе эти команды будут в ЛЧ – это факт. А вот кто же возьмет серебро, будет решать очная встреча.

Трое украинцев в Ла Лиге останутся и после сезона. Объективно – самостоятельно на трансферы они не будут выходить. Особенно Лунин – свое зацементированное место в воротах "Реала" он дополнительно закрепил арматурой, а доказать класс можно еще несколькими крутыми перфомансами. В то же время на Довбика будут охотиться середняки той же Германии или Англии, а Цыганкова вроде бы держат на радаре "Бетис", "Ювентус" и даже "Бавария". Но наиболее вероятно, что тройка наших соотечественников будет ждать пополнения футбольной диаспоры на Пиренеях.

Такие разные задачи в Англии

В Английской Премьер-лиге украинцев больше всего и у них действительно кардинально разные задачи. Возьмем того же Зинченко. "Арсенал" в фантастической форме продолжает разрывать всех, а их забивная феерия позволяет заработать невероятную разницу мячей. Чемпионство - очевидная задача, которая почти достижима и в то же время очень далека. Параллельно нужно провести Лигу Чемпионов на самом высоком уровне. Хотя больше шансов букмекеры дают именно на Англию. Для лондонцев это возможность впервые за 20 лет взять золотые медали, но "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" уже сейчас против таких предварительных оценок.

На островах в элите играют еще три украинца, и там проще всех Забарному. В этом году центрбек возьмет уникальное достижение: сезон за "Борнмут" без замен. Так он войдет в элитный клуб игроков на 38 матчей (который покорялся даже не всем голкиперам). За 6 туров до конца АПЛ красные закрепились в центре таблицы и имеют комфортный отрыв от подвала. Задача защитника - сделать все, чтобы удержать этот гандикап, особенно в играх против "МанЮнайтед" или "Арсенала".

Еще двое украинцев имеют более сложные задачи. "Брентфорд" - стабильный житель второй половины таблицы, но в последних играх внезапно откатился: теперь его сосед не "Челси", а "Кристалл Пелас" и "Ноттингем". Ярмолюк тур за туром получал больше доверия и наигрался настолько, что вышел со старта против "Юнайтед" - то выступление проложит тропу к более частым появлениям с первых минут. От зоны вылета пчел отделяет всего несколько поражений, но выживанию в элите будет способствовать легкий календарь - до конца сезона не будет команд из Топ-6.

Миколенко в "Эвертоне" выдает очень крутой сезон и часто становится одним из лучших в команде, но его ошибки порой приводят и к потерянным победам. Сами ливерпульцы дают результат только под влиянием санкций. Снимают очки – включается тумблер на победные серии; как только все становится хорошо – результаты снова плохие. И вот посмотрите: перед тем, как их снова оштрафовали, ириски наконец-то выиграли! Впервые за 4 месяца им удалось обыграть "Бернли" (над ними же и была последняя победа зимой). Календарь тоже самый сложный из всех украинских футболистов: чтобы остаться в высшем дивизионе, нужно брать очки против "Ливерпуля" и "Челси", а на последний тур остается "Арсенал". В условиях битвы за золото этот матч вряд ли завершится в пользу синих. Словом, в Англии интриги закручены до максимума.

Единственный "украинец" в Германии

Единственный, о котором не хотелось бы и вспоминать. Ордец играет за "Бохум" и совсем недавно даже забил. Но вместе с клубом находится в шаге от понижения в классе. Команда смогла насолить "Баварии" и "Штутгарту", однако каждая ошибка будет отправлять их на вылет - тогда на одного украинца-изменника в элите Германии станет меньше. Конечно, не останется наших соотечественников в Бундеслиге, хотя таких соотечественников нам среди лучших игроков Европы не нужно.

Цена выживания в Италии

Украинцев в Италии двое, но для одного задача на сегодняшний день почти решена. Малиновский и его "Дженоа" за 8 туров до конца Серии А должны просто не проигрывать. Генуэзцы расположились в таблице комфортнее всего: подниматься особенно некуда, но и отрыв от преследователей обеспечивает свободные мысли о следующем сезоне. Гендиректор Бласкеса планировал прыгнуть в еврокубки, но это выглядит максимально невыполнимой фантазией: 12 очков отставания, впереди в календаре "Лацио" и "Милан". Возможный максимум – место в первой половине таблицы. Украинец в "Дженоа" максимально раскрывается, если играет полный матч, а не начинает его со скамейки. Вопрос в другом - будет ли Малиновский в команде, где он фактически игрок ротации, или пойдет в новый клуб. Травма полузащитника также подвергает сомнению его выход на поле в последних матчах лиги.

Основная заруба будет ниже, где Коваленко. "Эмполи" должен срочно спасать положение: затяжная серия поражений снова выбросила их в зону вылета, откуда выбраться очень сложно. Даже победа над "Торино" не очень помогла улучшить ситуацию. Если "Салернитана" одной ногой уже пошла в Серию В, то сразу 6 (!) команд сражаются за критические места для выживания в Серии А. Вылет из элиты очевиден больше, чем продолжение борьбы, ведь у синих календарь еще хуже: половина соперников из первой десятки. И это на фоне отсутствия нескольких ключевых игроков. Украинец пока не основной и находится в непонятной ситуации – миксует травмы с несколькими мгновениями на поле. Коваленко за почти полный сезон удалось отыграть более 60 минут всего трижды, и кроме того матча с "Наполи" особо нечего вспомнить. Вероятно, наше представительство в Италии тоже будет уменьшено и не только турнирными методами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!