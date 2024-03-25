Три команды на титул, игроки сборной Украины идут на вылет: какие интриги в АПЛ за два месяца до конца чемпионата

Краткий тур Английской Премьер-лиги замиксовал еще одну интригу: в ключевых дуэлях таблицы застряли перенесенные игры. И это вдобавок к тому, что этот сезон в Англии один из самых интересных за последние 5 лет. Вопрос аутсайдера и чемпиона открыт настолько, что на это будут влиять все 20 команд. OBOZ.UA изучает все моменты, за которыми следует следить в последних 10 турах лучшей лиги Европы.

"Сити"? "Ливерпуль"? "Арсенал"?

5 из 6 титулов АПЛ за последние годы забрал "Манчестер Сити". Тотальная доминация команды Пепа продиктована не только уникальным стилем и мощными игроками, но и постоянным азартом. В этом сезоне горожане имеют такую глубину состава, что могут чувствовать себя уверенно в течение оставшихся 10 матчей. Все внимание от Альвареса и Холанда забрал Фоден: мощный дальний удар, взрывное ускорение и контроль мяча на скорости позволяют использовать англичанина и на фланге, и в центре. К тому же, рядом всегда де Брюйне, которому все равно кому отдавать ассист – просто нужно появиться в нужном месте в нужное время. Есть вопросы только к позиции голкипера: Эдерсон сломан до середины апреля, он пропускает ЛЧ против "Реала" и матч лиги с "Арсеналом" (возможно и "Тоттенхэмом").

Кстати, об "Арсенале". Леденящий душ в виде "Баварии" в четвертьфинале Лиги Чемпионов можно нивелировать хорошей формой основных исполнителей: Гаверц сумел быстро адаптироваться к новой команде; Райс оправдывает вложенные в него миллионы; Сака, Троссард и Мартинелли обеспечивают голевую феерию лондонцев. Во главе – Эдегор, связывающий все звенья канониров и ведущий за собой капитан. Кажется, что впервые за 20 лет Арсенал чрезвычайно близок к новой победе в АПЛ, ведь после легендарного сезона без поражений, статус "чемпион" к ним в гости больше не заходил.

"Ливерпуль" прямо сейчас не нуждается в особом представлении. Даже потеря главных исполнителей в течение сезона не отразилась на невероятной серии. Салаха, Жоту, Алиссона и Джеймса легко и достойно заменили воспитанники клуба, завоевав Кубок Лиги и оставив мерсисайдцев в борьбе в трех турнирах одновременно. Красные играют в Лиге Европы, выезд в "Аталанту" нельзя назвать легкой прогулкой. Как команда балансирует между несколькими соревнованиями сразу, не теряя ни класса, ни уровня - загадка Клоппа, которую он заберет в свой новый клуб. Но сначала нужно выиграть АПЛ.

Внезапно рядом – феномен "Тоттенгема". Лондонцы не принимают прямого участия в битве за золото, но как же они будут влиять на финал розыгрыша! Очные встречи подряд сразу со всеми лидерами – ну и календарь. Легче всего будет "Сити": они уже будут понимать результаты четвертьфиналов против сливочных и смогут перераспределить силы в паузе между этапами элитного турнира. "Арсенал" будет играть против шпор за несколько дней до потенциального полуфинала ЛЧ, а "Ливерпуль" (если пробьется в 1/2) получит Сона и компанию именно между первым и вторым матчами.

Выбирайте, какая интрига победителя АПЛ вам больше нравится: "Сити" и охота на новый требл, красивое завершение карьеры Клоппа в "Ливерпуле" или долгожданный трофей "Арсенала" и медали для Зинченко в новом клубе.

Мудрик и "Челси": первая десятка или трансфер?

За эти 2 месяца Мудрику надо решить множество вопросов для "Челси". Личные – проявиться и доказать важность для лондонцев; командные – задержаться в Кубке и наконец закрепиться в первой десятке. Невероятно, но у самого дорогого украинца в Англии в этом сезоне есть только 2 (!) полных игры за аристократов, в АПЛ против "Эвертона" (проиграли) и в Кубке против "Лидса" (забил и прошли дальше). Почеттино сказал, что Михаил проигрывает конкуренцию на фланге, хоть и забивает важные голы. Но фанаты менее увлекательно реагируют на выступления вингера и требуют от него стабильности. Иначе "Челси" будет готовить как минимум аренду.

Если трансфер Мудрика пока на стадии слухов, то уход нескольких игроков почти подписан – Кукурелья, Броя, Кепа уже примеряют ценники. Тот случай, где даже Лукаку, которого брали для спасения имиджа и результатов, сбежал в аренды и из-за разногласий с руководством тоже сменит клуб навсегда. Единственный ли это фактор, создающий кризис в стане английского гранда?

Конечно, нет. Вся команда в целом не способна договориться между собой, какой же результат им нужен, выстраданная победа над "Лестером" в Кубке показала это еще раз. Фанаты синих подзабыли, что такое финишировать во второй половине таблицы более одного сезона подряд: последний раз так было еще в прошлом веке! Похоже, уже в мае Почеттино и компания это ощущение им напомнят.

Сколько украинцев останется в Премьер-лиге?

Продолжая тему украинцев – их может стать меньше в АПЛ. И причиной тому не трансферы: "Эвертон" и "Брентфорд" в одном шаге от зоны вылета. "Ириски" пострадали и от эмоциональных качелей, и от несыгранности. 8 матчей без побед в лиге, а сама серия неудач тянется уже 11 игр. И пока никаких признаков того, что тенденция может измениться. Даже активные подключения Миколенко к атакам не могут перекрыть нулевую реализацию: упустить столько моментов нужно уметь.

"Брентфорд" умудрился проиграть "Бернли" в эти выходные, чем сделал себе только хуже. Проблема шмелей – плохой контроль. Они могут пронестись через все поле и даже несколько раз ударить, но первая же потеря подарит контратаку уже на их ворота (в основном это завершается голом). Ярмолюк уже полгода как выходит во втором тайме и несколько раз даже начинал со старта. Но назвать его даже запасным игроком пока нельзя.

Есть еще третий клуб – "Борнмут" – за который, недавно отличился Забарный. Защитник не так часто ходил вперед, но в агрессивном матче против Лутона помог создать невероятный камбэк. По сути, эта победа позволила вишневым сохранить комфортное преимущество от зоны вылета. Защитник таким удивительным голом установил уникальное достижение: стал самым молодым украинцем, который забивал в АПЛ.

Ярмолюк и Миколенко все равно ждут встречи с новичком АПЛ - очные дуэли будут напрямую влиять на судьбу двух украинизированных клубов. Матчи пройдут с разницей всего в две недели. "Шеффилд" и "Бернли" останутся в красной зоне, потому только "Лутон" может стать королем подвала и покинуть его.

Кто зацепится за еврокубки?

А в конце – изюминка битвы за 3 турнира. Если участники ЛЧ известны почти все (ведущие борьбу за золото так точно), то еще 4 позиции топа таблицы очень не определены. В каких-то мечтах даже "Челси" сохраняет математические шансы на Лигу Конференций, но объективно – 7 мест будут распределять максимум 10 команд. Посмотрим более пристально.

Самая красивая дуэль будет за последнюю путевку в ЛЧ. "Астон Вилла" в этом сезоне успела зажечь свою звезду, залить ее огнетушителем, востать из пепла, а затем - влететь прямому конкуренту за 4-ю строчку "Тоттенгему" (0:4). Когда шпоры почти обошли команду Эмери, привет передал "Фулгэм", грохнув уже коллектив Постакоглу. Словом, догнать лидеров эти двое не способны, подпустить кого-нибудь поближе – тоже вряд ли. И заруба на 10 туров будет определять, кто ж залезет в последний вагон обновленной элиты.

Лига Европы предлагает два билета бизнес-класса. МЮ своими руками отключился из борьбы за ЛЧ, поэтому должно преодолеть сопротивление "Вест Гэма", "Вулвз", "Брайтона" и "Ньюкасла". Исаак, Боуэн, Хван и Гордон точно захотят улучшить свои позиции в битве бомбардиров, поэтому навязают борьбу Гойлунду и "Юнайтед". И это нужно рассчитать последние матчи так, чтобы Онана, Далот и Линдельоф не привозили на ровном месте. Но есть и бонус - без ЛЕ им уготованы места в Лиге Конференций.

Всего 10 игр, а в Великобритании еще ничего не решено. Выбирайте любую интригу, за которой вам будет наблюдать более приятно. А лучше – выбирайте все, ведь АПЛ никогда не разочаровывает!