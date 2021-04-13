ПСЖ и "Челси" проиграли, но вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Французский ПСЖ и английский "Челси" стали первым клубами, вышедшими в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Парижане проиграли мюнхенской "Баварии" 0:1, но за счет большего числа голов на выезде пробились в следующую стадию (первый матч они выиграли 3:2), а игроки из Лондона на последней секунде минимально уступили "Порту" (первая игра завершилась победой 2:0).

Весь первый тайм прошел под диктовку "Пари Сен-Жермен", который доминировал на поле и создал больше явных моментов. Только Неймар мог дважды открывать счет в матче, но попал в перекладину и штангу,

ПСЖ транжирил свои моменты и на 40-й минуте мюнхенцы за это наказали соперника.

В штрафной хозяев оказалось слишком много пустых зон. Алабе без помех пробил с десяти метров. Навас сумел сгруппироваться и отбить удар австрийца, но Шупо-Мотинг точно сыграл на добивании, выиграв борьбу в воздухе и головой отправил мяч в сетку – 0:1.

После перерыва у Неймара и парижан продолжился фестиваль упущенных моментов. На 53-й минуте бразилец на несколько сантиметров не успел отправить круглый снаряд в пустые ворота.

В оставшееся время у обеих команд было несколько моментов чтобы победить, но телезрители больше голов не увидели.

ПСЖ Франция – "Бавария" Германия 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 40 Шупо-Мотинг.

ПСЖ – Навас, Дагба, Диалло (Баккер, 58), Кимпембе, Паредес, Данилу Перейра, Гуйе, Дракслер (Кин, 73), Ди Мария (Эррера, 88), Мбаппе, Неймар.

Бавария – Нойер, Боатенг, Люка Эрнандес, Павар, Алаба, Мюллер, Киммих, Коман, Сане, Шупо-Мотинг (Хави Мартинес, 85), Дэвис (Мусиала, 71).

Предупреждения: Алаба (52), Дагба (55), Мюллер (68), Эррера (90).

В параллельной встрече "Челси" разыгрывал скучную гроссмейстерску ничью с "Порту", но на последней секунде пропустили гол. "Драконы" за весь первый тайм не создали ни одного голевого момента. Катали мяч без обострения ситуации и лондонцы - 0:0 по ударам в створ ворот и по голам.

Под занавес встречи подопечные Томаса Тухеля расслабились и на 4-й дополнительной минуте португальцы вторым ударом в створ забили один гол, большего добиться не смогли.

"Челси" Англия – "Порту" Португалия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90 Тареми.

Челси – Менди, Чилуэлл, Рюдигер, Тиаго Силва, Джеймс, Пулишич, Жоржиньо, Хавертц (Жиру, 90), Канте, Маунт (Зиеш, 86), Аспиликуэта.

Порту – Марчесин, Пепе, Мбемба, Сануси, Манафа (Нану, 75), Отавио, Сержиу Оливейра (Фабиу Виейра, 84), Марега (Эванилсон, 75), Урибе, Корона (Диас, 75), Груйич (Тареми, 63).

Предупреждения: Сержиу Оливейра (46), Корона (74), Пепе (82), Диас (88), Тареми (90).

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