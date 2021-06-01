Лидер сборной Украины по футболу рассказал о проблемах со здоровьем перед Евро-2020

Ключевой игрок сборной Украины по футболу Руслан Малиновский признался, что все еще испытывает дискомфорт из-за грыжи живота. По словам полузащитника "Аталанты", после Евро-2020 ему будет сделана операция.

В интервью на YouTube-канале "BurBuzz" наш соотечественник рассказал, что эта проблема не позволяет ему показывать свой лучший футбол.

"Обязательно нужно будет сделать операцию. Грыжа никуда не ушла. Нужно потерпеть этот последний отрезок. Думаю, что после чемпионата Европы придется это сделать, потому что во многих моментах она не дает играть на полную. Все-таки мне не так легко постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями", – признался Малиновский.

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Отметим, что, несмотря на грыжу, украинец стал лучшим ассистентом итальянской Серии А, прекрасно отыграв во второй половине сезона. На его счету 12 результативных передач в 36 матчах нынешнего сезона, а также 8 голов.

"Аталанта" Малиновского заняла третье место в таблице, что позволило ей добыть путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2021/22.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины встретится с Нидерландами (14 июня), Северной Македонией (18 июня) и Австрией (22 июня). Перед этим подопечные Андрея Шевченко проведут два контрольных поединка: против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский стал самым дорогим игроком нашей национальной команды перед Евро-2020.