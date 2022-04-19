Лидер сборной Украины по футболу получил травму и может не сыграть в отборе ЧМ-2022

Лидер сборной Украины Руслан Малиновский получил травму в матче за "Аталанту" и может больше не сыграть в этом в сезоне. 28-летний футболист получил повреждение в игре 33-го тура чемпионата Италии в Серии А против "Вероны".

Наш соотечественник вышел в стартовом составе, но поединок доиграть не смог. На 34-й минуте Руслан неудачно совершил подкат, после чего долгое время держался за ногу. Покинуть поле украинец смог лишь с помощью партнеров по команде.

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Его заменил россиянин Алексей Миранчук.

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини после встречи подтвердил, что у Руслана травмировано колено. Главный тренер заявил, что хочет верить, что это "не растяжение или что-нибудь серьезное".

По информации Calcio Atalanta, во вторник, 19 апреля, Малиновский должен пройти дополнительное обследование, которое точно покажет характер повреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Малиновский жестко высказался в адрес бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука, отметив, что из-за своего молчания по поводу нападения России на родную страну он перестает считаться легендой украинского футбола.