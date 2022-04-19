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Лидер сборной Украины по футболу получил травму и может не сыграть в отборе ЧМ-2022

Максим Иншаков
Футбол
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Руслан Малиновский

Лидер сборной Украины Руслан Малиновский получил травму в матче за "Аталанту" и может больше не сыграть в этом в сезоне. 28-летний футболист получил повреждение в игре 33-го тура чемпионата Италии в Серии А против "Вероны".

Наш соотечественник вышел в стартовом составе, но поединок доиграть не смог. На 34-й минуте Руслан неудачно совершил подкат, после чего долгое время держался за ногу. Покинуть поле украинец смог лишь с помощью партнеров по команде.

Руслан Малиновский неудачно пошел в подкат
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Его заменил россиянин Алексей Миранчук.

Руслан Малиновский держался за ногу

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини после встречи подтвердил, что у Руслана травмировано колено. Главный тренер заявил, что хочет верить, что это "не растяжение или что-нибудь серьезное".

Руслан Малиновский получил травму

По информации Calcio Atalanta, во вторник, 19 апреля, Малиновский должен пройти дополнительное обследование, которое точно покажет характер повреждения.

Руслану Малиновскому помогли его партнеры

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Малиновский жестко высказался в адрес бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука, отметив, что из-за своего молчания по поводу нападения России на родную страну он перестает считаться легендой украинского футбола.

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