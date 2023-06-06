Лидер 'Барселоны', который 'топил' за Украину, отметился неожиданным 'пророссийским' поступком. Фотофакт

Польский форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский сфотографировался с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Знаменитые спортсмены посетили Гран-при Формулы-1 в Испании и сделали совместный снимок у болида Ferrari.

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Несколько недель назад Левандовский осудил поступок футболистов "Барселоны" Алехандро Бальде и Серхи Роберто, которые записали для болельщиков из России приветственное видео.

В сентябре Андрей Шевченко подарил Левандовскому капитанскую повязку в цветах флага Украины, поблагодарив поляка за его солидарность с украинским народом.

Однако позже 34-летний лидер "Барсы" заявил, что не будет надевать на матчи чемпионата мира-2022 эту повязку. Роберт отметил, что то, что он взял ее, носило исключительно символический характер.

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