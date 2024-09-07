Легенды Евро-2024, балканские тигры, коллекционеры чемпионов: знакомимся с соперниками Украины в Лиге наций

До старта Лиги наций остаются считанные часы – уже сегодня вечером Украина проведет первый матч против Албании. Желто-синим выпали все участники Евро-24, поэтому есть возможность проанализировать самые свежие идеи в лагерях этих команд. OBOZ.UA рассказывает детали, которые нужно знать о наших будущих соперниках.

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Албания: шанс на очки со старта

Первый оппонент Украины в Лиге наций – Албания. Балканская страна поднялась из более слабого Дивизиона, но за последние годы может похвастаться только тем, что там удержалась. На Евро-24 сборная попала в сверхсложную группу, где смогла сыграть только вничью со слабыми хорватами. Один из самых дорогих футболистов - Асллани - в "Интере" игрок ротации: так было в прошлом сезоне, так остается и сейчас. Албания выглядит как самые доступные 3 очка для всех в группе, ведь там еще не прошло послевкусие чемпионата Европы.

Ко всему этому, главный тренер Силвиньо потерял немало игроков. Очень хотели видеть в лагере Броя из "Эвертона", его сборной, но нападающий залечивает проблемы с ахиллом. Еще травмированы Мучи и Муколли, Бериша без команды и без практики. А недавно Федерация футбола Албании официально сообщила - ключевой игрок команды, Берат Джимсити, недоступен, потому что получил мышечную травму уже во время предтурнирных сборов. Коуч подчеркнул, что пришлось делать ставку на молодые таланты, впервые вызванные только Зека и Спахиу. Именно на Лигу наций Албания будет опираться на своем пути на чемпионат мира.

Разобранная Албания с большой мотивацией и отсутствием нужной сыгранности станет проверкой наработок Реброва, к которому у болельщиков собралось множество вопросов. В то же время, это сборная с опытом Серии А у многих футболистов, им присущ интенсивный футбол. У Украины есть прекрасная возможность показать, что сделала выводы из ошибок турнира двухмесячной давности. Тем более, что у нас есть несколько козырей в заявке, которые готовы дать бой даже обновленному составу балканцев.

Чехия: темная лошадка с привкусом фаворита

Чехия – абсолютный фаворит нашей группы Лиги наций. Большинство букмекеров считают, что они легко займут первую строчку квартета и отправятся напрямую в Дивизион А, помогла такому мнению интересная игра на Евро. Украина имеет около 40% шансов занять именно лидерскую позицию. Матч с центральноевропейской командой – второй по расписанию, и с ними, и с албанцами сыграем в Праге.

6 лет назад мы уже выигрывали чехов в обоих матчах Лиги наций. Но сейчас это кардинально другая команда, опирающаяся на игроков собственной лиги без потери качества. Половина заявки - футболисты столичной "Славии", оттуда хорошо известные нам Провод, Лингр, Хори, Юрашек. Есть еще активно заигранные в своих клубах легионеры: Чванчар, Гложек, Соучек. Особенно опасным будет вратарь Ковар – он протащил "Байер" в финал Лиги Европы и постепенно становится основным для немцев во всех турнирах. Вызван и его звездный одноклубник Шик.

Именно Чехия станет нашим главным соперником по борьбе за выход из группы. Есть только один шанс – первое место. Сборная со второй отметки тоже получит шанс на повышение, но это дополнительные стыки. Безусловно, будет сложно, футбол не прощает расслабленности, что показало Евро. Игроки в комментариях перед матчами звучат ответственнее и пытаются быть осторожными в оценках. Вот что сказал Валерий Бондарь:

"Каждый турнир очень важен для нашей сборной. Я думаю, что эти матчи позволяют нам вернуться в Лигу А. А с такими командами, как Чехия, Албания и Грузия, которые были участниками Евро-2024, предстоит показать хорошую игру и положительный результат . Мы хотим порадовать наших болельщиков". - Валерий Бондарь, игрок сборной Украины

Грузия: стоит опасаться самоотдачи

Лига наций – третий официальный турнир, где сразятся Украина и Грузия. Мы были сильнее в квалификации и на Евро, и на ЧМ, однако как и с чехами – это совсем другая команда. Дело не только в прошедших с того момента годах; вспомните выступление грузин на чемпионате Европы этого года. Эта команда очень опасна: на их счету только в этом году слезы Уэльса и разгром Португалии (хотя и не по счету). Несмотря на отсутствие звездного прошлого и далеко не звездный состав, команда готова писать свой успех дальше, чтобы создавать успешное будущее.

Там не так много игроков с европейским опытом, но эта сборная способна держать давление; их грамотное использование тренером дает отличные плоды. Мамардашвили - вратарь, теперь принадлежащий "Ливерпулю"; Кварацхелия со своим особым стилем продолжает представлять собой фланговую угрозу. Среди всех соперников Ребров особо отметил именно Грузию, ведь она дополнительно прошла плей-офф, показав характер. По его словам, Украина знает важность каждой игры ЛН:

"Мы попали на чемпионат Европы благодаря Лиге наций. Ребята это понимают. Хотя эти матчи имеют приближенный к товарищескому статус, но из-за них есть шанс попасть на чемпионат мира. Мы очень серьезно относимся к этому турниру". - Сергей Ребров, тренер сборной Украины по футболу

Хотя игр с подопечными Саньоля придется подождать еще месяц, следует понимать опыт Грузии – они прошли путь от Лиги D до Лиги В, выиграв 61% своих матчей. Их первая встреча будет с Чехией (повторение Евро-24), именно этот матч даст нам понимание, не потерян ли соперником летний потенциал.

Украина в Лиге наций

Украина сохранила прописку в Лиге наций в прошлом розыгрыше, а этого начинает новую борьбу за повышение. В сентябре сборная проведет два матча в Праге. 7 сентября в первом туре сине-желтые примут Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии. Далее последуют две встречи в октябре: первая с Грузией и ответный матч против Чехии в Познани и Вроцлаве соответственно. Решающие игры турнира запланированы на ноябрь.