Легендарный футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" завершил карьеру

Легендарный английский футболист Уэйн Руни завершил карьеру в возрасте 35 лет и стал главным тренером "Дерби Каунти" из второго по силе дивизиона страны.

Как сообщается на официальном сайте клуба, экс-нападающий решил полностью сосредоточиться на работе наставником команды после того, как с конца ноября совмещал игровую и тренерскую карьеры. Под его руководством "Дерби" добыл три победы и четыре ничьи в девяти поединках.

Руни начал карьеру в "Эвертоне", за который дебютировал уже в 2002 году в возрасте 16 лет. В 2004-м Уэйн перешел в "Манчестер Юнайтед" и за 13 сезонов в клубе стал его легендой. Он является лучшим бомбардиром в истории "МЮ" с 253 голами в 559 матчах. На его счету пять титулов английской Премьер-лиги, один Кубок Англии, четыре Кубка лиги, а также по одной победе в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на Клубном чемпионате мира.

В 2017-м Руни вернулся в родной "Эвертон", а затем ненадолго переехал в США, где выступал за "ДиСи Юнайтед".

Уэйн также является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Он принял участие в 120 матчах за национальную сборную и забил 53 гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее родной брат Руни забил фантастический гол ударом со своей половины поля.