Легендарный футболист "Милана" может возглавить "Шахтер" – СМИ

Легенда "Милана" Дженнаро Гаттузо, который сейчас тренирует "Наполи", может стать новым наставником "Шахтера".

Как сообщает издание Area Napoli, итальянский специалист точно покинет свой нынешний клуб после окончания сезона.

"Вопрос с будущим Гаттузо в "Наполи" уже закрыт. Вне зависимости от итогового места в турнирной таблице и путевки в Лигу чемпионов на сезон 2021/22 Дженнаро покинет клуб. В его кандидатуре заинтересованы "Тоттенхэм", "Шахтер" и "Фиорентина", – рассказали о ситуации местные СМИ.

Легендарный опорный полузащитник "Милана" возглавил неаполитанский клуб в декабре 2019 года. В первом же сезоне он выиграл с командой Кубок Италии. Сейчас его подопечные занимают пятое место в Серии А после 34 туров и отстают от зоны ЛЧ на три очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" якобы предложил двухлетний контракт главному тренеру "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. В СМИ озвучили зарплату, которую ему готовы платить в донецком клубе.

Также появилась информация о футболистах, которых могут купить "горняки" ради того, чтобы убедить итальянца возглавить команду.