Легендарный футболист "Милана" может возглавить "Шахтер" – СМИ

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Дженнаро Гаттузо

Легенда "Милана" Дженнаро Гаттузо, который сейчас тренирует "Наполи", может стать новым наставником "Шахтера".

Как сообщает издание Area Napoli, итальянский специалист точно покинет свой нынешний клуб после окончания сезона.

"Вопрос с будущим Гаттузо в "Наполи" уже закрыт. Вне зависимости от итогового места в турнирной таблице и путевки в Лигу чемпионов на сезон 2021/22 Дженнаро покинет клуб. В его кандидатуре заинтересованы "Тоттенхэм", "Шахтер" и "Фиорентина", – рассказали о ситуации местные СМИ.

Легендарный опорный полузащитник "Милана" возглавил неаполитанский клуб в декабре 2019 года. В первом же сезоне он выиграл с командой Кубок Италии. Сейчас его подопечные занимают пятое место в Серии А после 34 туров и отстают от зоны ЛЧ на три очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" якобы предложил двухлетний контракт главному тренеру "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. В СМИ озвучили зарплату, которую ему готовы платить в донецком клубе.

Также появилась информация о футболистах, которых могут купить "горняки" ради того, чтобы убедить итальянца возглавить команду.

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