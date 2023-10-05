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Легенда "Спартака" призвал "бежать как можно скорее" из России, поставив диагноз стране. Его обозвали крысой

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
4,5 т.
Легенда 'Спартака' призвал 'бежать как можно скорее' из России, поставив диагноз стране. Его обозвали крысой

Легендарный футболист московского "Спартака" Егор Титов призвал молодых российских игроков срочно покидать страну-агрессорку и переезжать в Европу. Участник чемпионата мира 2002 года отметил, что в РФ нет никакого шанса на то, что спортсмены смогут прогрессировать и улучшать свое мастерство.

Об этом Титов заявил в комментарии порталу Sport24. Бывший игрок сборной России отметил, что уровень чемпионата страны сильно упал из-за массового отъезда легионеров после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он также фактически поставил диагноз государству-террористу, чем вызвал гнев болельщиков.

Легенда "Спартака" призвал "бежать как можно скорее" из России, поставив диагноз стране. Его обозвали крысой
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Легенда "Спартака" призвал "бежать как можно скорее" из России, поставив диагноз стране. Его обозвали крысой

"Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев. Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать", – сказал Титов.

Легенда "Спартака" призвал "бежать как можно скорее" из России, поставив диагноз стране. Его обозвали крысой
Легенда "Спартака" призвал "бежать как можно скорее" из России, поставив диагноз стране. Его обозвали крысой

Читатели сайта Sports.ru заклеймили позором экс-футболиста. Они выразили уверенность в то, что Титов вскоре стане иноагентом, который призывает предавать Россию.

"Убегать? Призывает быть крысами?", "А кому они нужны будут в Европе, да в клубах уровня ЛЧ!? Какой же бред", "Что за хр*нь несёт этот бромантальщик?!", "Будущий иноагент", "Еще один. Ничего, что это как раз ты и такие же должны этот самый прогресс продвигать? Убегай и не возвращайся", "Что этот иноагент себе позволяет?", "Вот он, истинно спартаковский дух! Одни бегуны", – пишут в комментариях.

Легенда "Спартака" призвал "бежать как можно скорее" из России, поставив диагноз стране. Его обозвали крысой
Легенда "Спартака" призвал "бежать как можно скорее" из России, поставив диагноз стране. Его обозвали крысой
Легенда "Спартака" призвал "бежать как можно скорее" из России, поставив диагноз стране. Его обозвали крысой

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла официальное решение по возвращению России в турниры.

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