Легенда 'Спартака' призвал 'бежать как можно скорее' из России, поставив диагноз стране. Его обозвали крысой

Легендарный футболист московского "Спартака" Егор Титов призвал молодых российских игроков срочно покидать страну-агрессорку и переезжать в Европу. Участник чемпионата мира 2002 года отметил, что в РФ нет никакого шанса на то, что спортсмены смогут прогрессировать и улучшать свое мастерство.

Об этом Титов заявил в комментарии порталу Sport24. Бывший игрок сборной России отметил, что уровень чемпионата страны сильно упал из-за массового отъезда легионеров после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он также фактически поставил диагноз государству-террористу, чем вызвал гнев болельщиков.

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"Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев. Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать", – сказал Титов.

Читатели сайта Sports.ru заклеймили позором экс-футболиста. Они выразили уверенность в то, что Титов вскоре стане иноагентом, который призывает предавать Россию.

"Убегать? Призывает быть крысами?", "А кому они нужны будут в Европе, да в клубах уровня ЛЧ!? Какой же бред", "Что за хр*нь несёт этот бромантальщик?!", "Будущий иноагент", "Еще один. Ничего, что это как раз ты и такие же должны этот самый прогресс продвигать? Убегай и не возвращайся", "Что этот иноагент себе позволяет?", "Вот он, истинно спартаковский дух! Одни бегуны", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла официальное решение по возвращению России в турниры.

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