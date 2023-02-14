Легенда ''Шахтера'' рассказал, как поступали во Львове с приехавшими на донецких номерах

Легендарный голкипер сборной Украины и "Шахтера" Юрий Вирт, вспомнил, что его гнобили соотечественники в 2014 году, когда началась война на Донбассе. Уроженец Львова в то время тренировал донецкий "Металлург" и у него была машина на донецких номерах.

Видео дня

"Два внедорожника белых ...у обоих номера АН...Подъехали. Вышли из магазина, а машина такая грязная была, и было написано "пиз*уй домой", хотя я домой приехал. Люди, там тогда не понимали. Многие так смотрели на беженцев. Сейчас, одна ситуация, а тогда была совсем другая", – рассказал 48-летний Вирт в эфире Youtube-канала "Брутальний Футбол".

Подобные инциденты случались не только в людных местах.

"Когда снял квартиру, человек уходил и бросил мне "Ну понаехали". Ну я ему нормально и красиво объяснил. Рассказал, что рядом вот в ДЮСШ "Карпаты", где я проучился 8 лет. Он понял, что не на того напал, развернулся и ушел", – подытожил Вирт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!